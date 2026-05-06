元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈が、きょう6日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『ホンマでっか!?TV』(毎週水曜21:00～)に初出演。徹底した紫外線対策を語る。

岩田絵里奈

5月は気候的には過ごしやすく、肌トラブルとは無縁に思われがち。しかし実際には、紫外線量は急増し、さらに朝晩の気温差によって肌や髪にストレスがかかる時期でもある。

こうした“見えにくいダメージ”が蓄積されることで、気づかないうちにコンディションが崩れてしまうことも。番組では、美容医療や食品学など各分野の専門家が集結し、日常で実践できるケアを多角的に紹介していく。

岩田は、日頃から徹底した紫外線対策を行っているといい、「洗面所で日焼け止めを塗るまでは部屋のカーテンを開けない」というこだわりを明かす。

進行担当のフジテレビ井上清華アナは、局は違えど岩田と2018年入社の同期。ブラックマヨネーズの小杉竜一に「だから(岩田が話している時に)あんまり面白くない顔してた」と指摘されると、「そんなことないです!」と全力で否定する。

ほかにも、中岡創一(ロッチ)がゲスト出演し、パネラーにはブラックマヨネーズ、EXIT、磯野貴理子が登場。評論家には、天達武史(気象予報士)、上原恵理(美容医療)、牛窪恵(マーケティング)、岡本宗史(加齢医学)、さゆり(かつみ・さゆり／ローコスト美容)、永井竜児(食品学)、三井大輔(化粧品)が出演する。

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