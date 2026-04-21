一人暮らしをしていると、「誰も見ていないから」とつい気が緩んでしまう瞬間はないだろうか。誰にも気を使わずに過ごせる気楽さがある一方で、思わず手を抜いてしまったり、普段はしないような行動を取ってしまったりすることもあるはずだ。

今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年4月16日に実施した、一人暮らしに関するアンケートの結果を紹介する。

一人暮らし経験者の78.9%が「『誰も見ていないから』と思ってついやってしまうことがある」と回答

一人暮らしの経験がある232人に対し、「一人暮らしで『誰も見ていないから』と思ってついやってしまうことがあるか」尋ねたところ、78.9%が「ある」と回答した。

【一人暮らしあるある】つい手を抜いてしまう日常の行動

食事の際に炊飯器から直接食べたり、ペットボトルに口をつけて飲んだりといった、「自分しか使わないからこそ」と割り切った手軽な行動を取っている人も見られた。

ペットボトルに口をつけて飲んでしまう(40代/男性/東京都/事務・企画・経営関連)



ごはんを炊飯器から直接食べる(50代/男性/栃木県/その他・専業主婦等)



トイレのドアを閉じない(40代/男性/千葉県/営業関連)



自炊の料理のレパートリーを増やそうと思っていても、深夜帰宅で疲れ切っているので、いつも簡単で手軽な料理で済ませてしまっていた(70代/男性/静岡県/専門サービス関連)



落とした食器をそのままにした(30代/男性/東京都/販売・サービス関連)



ベッドの上でご飯を食べる(40代/男性/大阪府/営業関連)

【一人暮らしあるある】誰の目もないからこそ楽しめる解放的な行動

服を着なかったり踊ったりと、監視の目があるとできないような解放感のある行動を取る人の声も上がった。

ジャンクフード食べ放題(30代/女性/東京都/その他・専業主婦等)



風呂あがりに素っ裸で動き回ったこと(70代/男性/新潟県/その他・専業主婦等)



全裸で家事、そして爆睡(40代/男性/埼玉県/技能工・運輸・設備関連)



朝から夜まで裸生活(40代/男性/長野県/その他技術職)



テレビのニュースに毒づき、失敗すれば自分を叱り、美味しいものを食べれば過剰なまでに自分を褒める。ときには、仕事で抱えたストレスを解消するために、部屋の中で一人、脈絡のないダンスを踊ったり、大声で歌ったりすることもあります(20代/女性/東京都/その他・専業主婦等)



おならを我慢しない(60代/女性/北海道/その他・専業主婦等)



気持ち良く、下手なギター演奏(70代/男性/神奈川県/公共サービス関連)



テレビで映画を見ているときに、主人公になりきり、格闘シーンのまねをして部屋で暴れた。その結果、家具を壊してしまい、足を骨折した(60代/男性/千葉県/営業関連)



上司の悪口をぶつぶつ言いながら料理をしてストレス発散していた(70代/女性/青森県/販売・サービス関連)

一人暮らしの家は自分だけの秘密基地のようなものだ。自分の意識次第でのんびりとした暮らしもできれば、自分に厳しく節度を保った暮らしもできる。すべてが自分に委ねられる自由を楽しみつつ、だらけるのが習慣にならないよう気をつけたいものだ。

一人暮らしに関するアンケート

調査時期: 2026年4月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート