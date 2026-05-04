5月に入り、いまはゴールデンウイークの真っ只中。時期はまさに「立夏(りっか)」で、夏がはじまる頃となります。さわやかな青空に、ひんやり冷やしたスイーツがますます魅力をましていきます。

2026年5月の新作5品まとめ(5月5日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで5月5日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年5月のスイーツ新商品まとめ

見た目も味もプリンのようなパン、コーヒーゼリー入りのチョコレートパフェ、あずきホイップ&練乳入りの生大福、mofusandが描かれたもちもち食感のワッフル、ゴディバのフォンダンショコラをイメージしたバーアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「プリンみたいなパン」(130円)

価格 : 130円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

カスタードクリームとカラメル風味のソースを入れた、見た目も味もプリンのようなパンです。

「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」(358円)

価格 : 358円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ボリューム満点のチョコレートパフェ。ミルクチョコプリンにコーヒーゼリーとチョコムース、ココアスポンジを重ね、チョコホイップとパリパリの線掛けチョコで飾りました。

「大きなふわもち生大福（あずきホイップ&練乳）」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ふわもち食感の大福であずきホイップと練乳を包み込んだ大福です。

「mofusand わっふれーむ」(250円)

価格 : 250円

発売地域：関東、東海、北陸、関西

mofusandが描かれたもちもち食感の四角いワッフル。中にはカスタード味のクリームが入っています。プリントは全10種、シールは書き下ろし1種を含む全12種です。

［ファミリーマート限定］

「ゴディバ とろけるフォンダンショコラ バーアイスクリーム」(378円)

「ゴディバ とろけるフォンダンショコラ バーアイスクリーム」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

フォンダンショコラをイメージしたバーアイスクリーム。濃厚なチョコレートアイスに、なめらかなチョコレートソースを閉じ込め、香ばしいココアクッキー入りのビターなチョコレートで包みました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

5月5日発売の新商品は、カスタードクリームとカラメル風味のソース入りの「プリンみたいなパン」、チョコ尽くしのボリューミーな「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」、ふわもち食感が楽しい「大きなふわもち生大福（あずきホイップ&練乳）」、カスタード味のクリーム入りの四角いワッフル「mofusand わっふれーむ」、フォンダンショコラをイメージした「ゴディバ とろけるフォンダンショコラ バーアイスクリーム」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。