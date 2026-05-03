テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、4月26日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第16話「覚悟の比叡山」の視聴分析をまとめた。

「お手前のお子をわしに下され」

最も注目されたのは20時08分で、注目度79.6％。小一郎(仲野太賀)と藤吉郎(池松壮亮)が宮部継潤(ドンペイ)を調略するシーンだ。

近江・宮部村の寺には、継潤の読経の声が静かに響いていた。先の姉川の戦いで散った家来を自ら弔っているのだ。読経が終わったころ、みすぼらしい身なりの百姓が2人、継潤のもとへ現れた。「宮部村の百姓でごぜえます」「殿様にどうしても聞いてもらいてえ訴えがあって参りました」百姓に扮した小一郎と藤吉郎だった。継潤の家臣は怪しい風体の2人を追い払おうとするが、2人は継潤に話があると引き下がらない。しびれを切らした家臣が刀に手をかけると、継潤は「待て」と制した。

別室に通された2人は継潤と対面する。「下手な芝居はもうよい。この村にそんなしゃべり方のやつはおらんわ。お主のことは戦場で見覚えがある。織田家侍大将、木下殿」継潤はすでに2人の正体を見破っていた。「なぜわしがこの寺に来ると分かった?」その問いかけに小一郎が元比叡山の僧兵だった継潤ならば、命を落とした家来を必ず供養するだろうと答えた。続いて藤吉郎が口を開く。織田信長は準備が整い次第、再び浅井を攻めるつもりであり、その時にはもはや浅井に勝ち目はない。どうか織田に味方してほしいと。

2人の言葉を聞いた継潤は立ち上がり、「わしは迷うておる。織田信長は好かぬ。じゃが朝倉義景(鶴見辰吾)はもっと好かぬ」と胸の内を明かした。継潤は姉川の戦いでも一乗谷にこもったまま、前線に出てこなかった義景に強い不信感を抱いていた。「それに比べて、お手前方は命懸けでこのわしを説き伏せに来られた」継潤の言葉に「であれば宮部殿、どうか我らに」と、小一郎と藤吉郎は深く頭を下げる。

「お手前のお子をわしに下され。それほどの覚悟を見せていただけるならばこのわしも織田にお味方いたそう」継潤は内応の条件として人質を求めた。子がないと言う藤吉郎に「では近しい身内の子で構わぬ」と継潤は歩み寄るが、兄弟の身内には当てはまる子どもは1人しかいない。小一郎と藤吉郎は重い決断を迫られることとなった。

「実直な人物だから小一郎と藤吉郎の言葉が届いたんだな」

このシーンは、小一郎たちが近江支配のキーマンである宮部継潤を調略する様子に、視聴者の注目が集まったと考えられる。

姉川の戦いを生き延びた小一郎と藤吉郎だったが、次の任務として宮部城主・宮部継潤の調略を命じられた。調略に成功すれば小谷城への道を阻むものはなくなる。すでに竹中半兵衛(菅田将暉)が密かに書状を送り、寝返るように持ちかけていたが、反応はない。そこで小一郎と藤吉郎は小細工をせず、直接継潤に会うことにした。

SNSでは「大物ぶっていた朝倉義景だけど、求心力は全然なかったんだな」「家来を自分で弔う実直な人物だから小一郎と藤吉郎の言葉が届いたんだな」「戦国の世の常だけど、人質は百姓上がりの家族には辛いだろうな」といったコメントが寄せられている。

継潤の居城・宮部城は近江国北部に築かれた平城だった。もともとは浅井氏の勢力圏に含まれていたが、1573(天正元)年の浅井氏滅亡後に織田方の城として再編される。琵琶湖東岸の交通路を押さえる位置にあり地域支配と軍事の両面で重要な役割を担った。のちに信長が城の改修を命じ、堀を掘り五百川の水を引き入れて要害化したことが記録に残っている。