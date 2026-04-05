佐久間大介(Snow Man)と日村勇紀(バナナマン)がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)では、4日に放送で「物件探し」を深堀りした。

現在、大手賃貸不動産サイトには500万件以上の物件が登録されており、2人はその中から理想の住まい探しに挑戦していく。

テーマ発表時、日村が「なにこれ?」と困惑した一方で、佐久間は「なるほどね!」「俺、けっこう、こういうの好きかも」と興味津々。推しの魅力を教えてくれる“おしつじさん”として、16年間で9回引っ越しを経験したシンガーソングライター・ヒグチアイ、さらに「物件が好きすぎて、気になる物件を見つけたら合法的に潜入してしまう」という物件好きライター・藤堂真衣さんが登場する。

ヒグチは、部屋探しの魅力について「散歩の時に、この家に住んでる人はどういう人なんだろうとか、自分がその人になったらどんな人生なんだろうみたいなこと、すごい考えるんですよ」と語り、「部屋探しって、別の人生を体験できる『パラレルワールド』への入り口でもあるんです!」と熱弁。引っ越しを伴わず、別人になりきって家具の配置まで想像する「妄想部屋探し」の楽しさも紹介される。

そんな中、佐久間の独特なこだわりも明らかに。住む場所を選ぶ上で、Kis-My-Ft2・宮田俊哉の家の近所かどうかが譲れない条件だといい、「僕は先輩である宮田くんが大好きで、初めて一人暮らしした理由も『宮田君の近くに住みたい』」と告白。これに日村は大笑いし、「同じマンションにすりゃあいいじゃん」とツッコミを入れる。佐久間は「(宮田は)先輩でデビューもされていて、全然家賃が足りないんですよ。当時の自分。だからなるべく近くの1Kに住んで」と、過去の物件探しエピソードを明かす。

ただし今回は“住所バレ”の危険性もあり、その条件は封印。月額家賃25万円以下という設定のもと、日村は千代田区、佐久間は目黒区を選択し、それぞれ理想の物件を絞り込んでいく。さらにおしつじさんたちからは、ユニークな部屋を多数紹介する「東京R不動産」や、中古物件流通に特化した「cowcamo(カウカモ)」など、こだわり派に向けた物件サイトも紹介される。

ヒグチが紹介したのは、1～2階が極小で、3階にリビングとロフトがある変わり種の物件。日村は「2階は階段だけなんだ」と驚き、佐久間も「(実物が)想像できない」と目を丸くする。一方、藤堂さんが推すのは、青い屋根瓦のクラシックな外観を持ちながら、室内は新築のようにきれいなビンテージマンション「秀和レジデンス」の一室。築55年と聞かされた佐久間は「めっちゃきれいじゃん」と感心する。

最終的に日村が選んだのは、角部屋の窓が印象的な10階以上の高層マンション。ダイニングキッチンとベッドルームを備えたつくりに、「もう今年54(歳)なんで、あんまりそんな若い感じの部屋というよりは落ち着き(重視)」と理由を語る。対する佐久間は、リビング・ダイニングに加え2つのベッドルームを備えた広めの部屋を選択。「僕はやっぱり趣味部屋、ほしくて。フィギュア飾ったりとか、漫画とか」と話し、ベッドルームとリビングの仕切りを取り払ってフィギュア棚を並べたいという夢を語り、目を輝かせる。

さらに番組では、ヒグチが選ぶ“変わった間取り”のベスト3や、藤堂さんがときめいたY字型の住棟「スターハウス」も紹介。中でも、すべての部屋が曲線の壁で構成された奇妙な一軒家には、佐久間が思わず立ち上がって「なにこれ? なにこれ?」と大興奮。ヒグチから「いま持っている家具が何一つ置けない」と説明されると、その独特すぎる構造に一同驚きの声を上げる。

後半では、カリモク家具が手がける無料の「3Dシミュレーター」を使い、理想の部屋づくりにも挑戦。佐久間が真剣な表情で家具や家電を次々と配置していく一方で、日村はパソコン操作に苦戦し、「全然できない」「このままいくとソファ1個置いて終わりになります」と早々に弱音を吐く。収録終了間際、佐久間の部屋は趣味全開の完成度の高い仕上がりを見せたが、日村の部屋はドア1枚とソファだけが置かれたなんとも不思議な空間に。自ら「なんだよこのドア、マジで」と絶望し、佐久間からは「ヒグチさんが好きな変な家、できましたよ」とイジられていた。

最後は日村が「俺、パソコンもっと勉強しよ……」と反省しつつ、2人は「物件探し」の奥深さにすっかり魅了された様子。TVerでは、地上波未公開シーンを含む特別版が配信されている。

【編集部MEMO】

『サクサクヒムヒム』では特番時代から、「声優」「おぱんちゅうさぎ」「ストリートファイター6」「和山やま」「麻辣湯」「マネスキン」「パンどろぼう」「アオアシ」「ラーメン二郎」「サモエド」「平成女児ブーム」「シルバニアファミリー」「リロ＆スティッチ」「BE@RBRICK(ベアブリック)」「韓国コンビニ」「小田切ヒロ」「Naokiman」「マインクラフト」「隅田川花火大会」「味仙」「伊藤潤二」「刃牙(バキ)シリーズ」「HANA」「快活CLUB」「ARG」「コジコジ」「551蓬莱」「坂元裕二」「ユニクロ」「ぺえ」「油そば」「観光列車」「アートネイル」「日本人振付師」「タコス」「新宿ゴールデン街」「細田守監督」「冬アイス」「穴場温泉街」「から揚げ」「ストリートダンス」「冬の北海道」「チョコレート」「鳥貴族」「猫写真集」「ホルモン」「無印良品」「最新家電」「DJ」を深堀り。2025年の年末には『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』も放送された。

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