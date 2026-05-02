“仲良しすぎる”さまぁ～ずに驚がく「大竹が気づかせる」　仰天エピソードの数々に佐久間宣行氏も大笑い「このキャリアでも行くんですか!?」

「あんまりないと思いますよ(笑)」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、お笑いコンビ・さまぁ～ずの“仲良し”っぷりに驚いた――。

「大竹が“ちょっとトイレ行ってくるわ”って言うから」

さまぁ～ずは、4月22日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)にゲスト出演。CMが明けると、佐久間氏は、「俺ちょっと笑っちゃったんですけど。このキャリアでも連れション行くんですか!?」と大笑い。CM中に、さまぁ～ずの2人は、連れ立ってトイレに行ったようで、大竹一樹は、「よく言われんのよ」と恥ずかしそうに返した。

一方の三村マサカズも、「俺の膀胱が8割ぐらいのときに、大竹が“ちょっとトイレ行ってくるわ”って言うから。もうそれ聞いたら、俺も我慢できっかな? ってなっちゃう」と説明。大竹が、「いつもそう。俺が“腹減ったな～”って言ったら、そのときは腹減ってないのよ。数分後に“腹減ったな～”って」と続けると、「大竹が気づかせる。“あっ、おしっこしたかったんだ”“あっ、腹減ってたんだ”って」と笑った。

「ちゃんと1個空けてました」「隣じゃない。1個空けて」と必死で釈明するさまぁ～ずに、佐久間氏は、「隣じゃないにしても、あんまりないと思いますよ。コンビで連れション行く人」と爆笑。ほとんどの仕事をコンビで出演し、ライブ終わりは必ず一緒に飲みに行くなど、“仲良し”なさまぁ～ず。大竹は、「“電話番号知らない”とか、“楽屋が別”とかなんかカッコいい」と憧れはあるものの、今でも楽屋が一緒だと明かし、三村は、「めちゃめちゃしゃべってる」と打ち明けていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。