ファミリーマートは4月21日、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト」における「おむすび贈呈式」を日本女子体育大学附属二階堂高等学校で実施した。

日本女子体育大学附属二階堂高等学校で贈呈式を実施

同プロジェクトは、2025年より実施している大谷翔平選手パッケージで展開する「大きなおむすび」シリーズの売上の一部を活用し、こどもたちに笑顔を届ける社会貢献活動である。その一環として、全国の部活動に励む生徒たちへおむすびを差し入れ、活動を応援するキャンペーンを第2弾として実施した。

2026年1月13日～2月2日までの期間中、全国から多数の応募があり、その中から厳正なる選考を経て17校を決定した。その中で、全国屈指の強豪として知られ、長期間にわたる徹底した練習を仲間と支え合い、感謝を原動力に最高のパフォーマンスを追求する姿に共感し、同校のダンス部を対象校のひとつとして選定した。

大谷選手からサプライズメッセージも

本イベントは、同ダンス部を対象としたサプライズとして実施された。当日、ダンス部の練習室では、顧問の朝倉先生の指導のもと、生徒たちが大会に向けて真剣な面持ちで練習に励んでいた。そこへ、朝倉先生から「今日はある方からメッセージが届いています!」と紹介されると、生徒たちは驚きとともに不思議そうな表情を浮かべた。

朝倉先生が大谷選手からのメッセージを代読すると、それを聞いた生徒たちは顔を見合わせて驚き、それまで緊張感が漂っていた練習場は一気に大歓声に包まれた。

続いて、同社はプロジェクトの趣旨と同ダンス部が当選校として選ばれた経緯を説明し、部長におむすびの形をした本プロジェクトの記念パネルを贈呈した。おむすびを受け取った生徒たちは、それまでの真剣な表情とは打って変わり、高校生らしい弾けるような笑顔を見せ、練習場は明るい笑い声に包まれた。

朝倉先生は、「こんなに運の良い機会に当たって本当に嬉しいです。今、全国大会に向けて一生懸命頑張っている中、大谷選手からの直々のメッセージに活力をいただきました。これからの部活動にも拍車をかけて頑張っていきたいと思います!」とコメント。

また、同社は「全国大会に向けて、日々厳しい練習に励まれていることと思います。仲間同士で支え合い、感謝を原動力にして最高のパフォーマンスを追求する皆さまへ、今回こうしておむすびをお届けできたことを私たちも大変嬉しく思います。新入部員も加わるということで、新しく結成されるチームにとって、今回の差し入れがさらなるパワーとなり、良い思い出の一つに繋がってくれれば嬉しいです」と生徒たちへエールを送り、新体制となるチームのさらなる飛躍に期待を込めた。

最後に、おむすびを手にした生徒たち全員で記念写真を撮影。その後、部長の「いただきます!」という元気な声を合図に、生徒たちは一斉におむすびを頬張り、「大谷選手、おむすびの差し入れありがとうございます!」と、思いがけないサプライズへの喜びを語った。

差し入れされたおむすびを頬張る生徒たち

その後、新企画として「大谷選手の一歩チャレンジ」を実施。「大谷選手の一歩がどれくらい大きいか」というクイズが出されると、ダンス部の部長は持ち前の柔軟性を生かして大きな一歩を予想した。しかし、正解発表として大谷選手が実際の塁間を走る歩幅(1.6～1.9m)のマットが敷かれると、予想をさらに上回る大きさに、生徒たちからは「えー!大きい!」と驚きの声があがった。

マットの上で実際に大谷選手の一歩を体験した生徒たちは、世界で活躍する大谷選手の「大きな一歩」に少しでも近づこうと大奮闘。大谷選手の歩幅に迫る記録を出した生徒に対して大きな拍手で盛り上がるなど、アスリートの凄さを全身で味わいながら、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。

大谷選手の一歩を体験する生徒たち

倉敷翠松高等学校でも贈呈式を実施

4月21日に、当選校のひとつである岡山県 片山学園 倉敷翠松高等学校でも贈呈式が実施された。

学校公式SNSフォロワー数13万人以上という発信力を活かし、情報発信を通じて「誰かの新しい一歩を応援したい」という高い志を持つ放送部/写真部の生徒たちへ、おむすびをサプライズでプレゼント。思いがけない贈り物に、部室内はパッと明るい歓声が上がり、新しい季節の活動に向けた活気あふれるひとときとなった。