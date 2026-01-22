スーパーフードとも言われるほど栄養価の高いニンニク。そんなニンニクを手軽にもっとパワーアップさせて楽しむ方法が大きな注目を集めています。これはぜひ試してみたくなりますね!

「栄養価アップ!! 発芽ニンニク」という動画を投稿したのは、北海道の水耕栽培農家ミヤモトファーム〈miyamoto farm [水耕栽培](@miyamoto_farm_)〉さん。スーパーで手に入るニンニクを水耕栽培で発芽させ、栄養価を高めてから食べる方法を紹介しています。

切ったペットボトルに、ニンニクを丸ごとはめ、水道水(肥料は入れなくてOK)を最初はニンニクのお尻に少し触れるくらい投入。すると、次の日にはもう根が出てくるそうです。

水はできれば毎日交換し、根が伸びてきたら水位を根の1/2〜2/3ほどに調整。ずっとお尻まで水に浸けたままだと腐ってしまうため注意が必要とのこと。太陽光に当てなくても、部屋に置いておくだけでぐんぐん育つそうですよ。

そして5日後。芽はしっかり伸び、根もぎっしり。この発芽ニンニクは、普通のニンニクと比べて栄養価がぐっと高まっているのだそうです。

育った発芽ニンニクをペットボトルから取り出し、フライパンで約1分揚げ焼きにすると……

「スーパーフード 揚げ焼き発芽ニンニク」の完成!!

根はカリカリ、実はホクホク、茎は甘みがあり、食欲をそそる香りがたまらない一品の完成〜! 食べると元気が湧いてくるような味なんだそうですよ♪

ちなみに、ペットボトルに植え付けるまでの詳しい手順はこちらの動画で紹介されています。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数390万回以上、2.5万件のいいねを獲得(1月21日時点)。「えーっ 根っこや、青い芽が出てきたら、味が落ちて食べられないと思ってたー 損してましたね、私」「ニンニクの根って食べれるんですね! 初めて知りました!」「うわ! 美味しそうです!!」「根っこの味が気になります やってみるしかないです」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

栄養価もアップして美味しそうな発芽ニンニク。投稿主さんにその味について伺うと、普通のニンニクに比べてクサみが少しマイルドになるそうで、サッと揚げ焼きにして塩を少し振る食べ方がお気に入りなんだとか。また、反響については「部屋で野菜を育てる楽しさが広がって嬉しいです」と話してくださいました。

水耕栽培農家ミヤモトファームさんは、「皆さまの食の未来の安心」のため、Instagramで水耕栽培の魅力を発信しています。お部屋で50種もの野菜を水耕栽培で育てているそうで、他にも簡単に挑戦できる栽培方法がたくさん紹介されています。暮らしの中に、ぜひ取り入れてみたくなりますね♪