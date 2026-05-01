今年で50周年となる北九州市発祥の「資さんうどん」。西日本を中心に人気のうどん店でしたが、今では関東にも出店するほどに。そんな老舗うどん店から、ビギナーの方向けに「入門ガイド」が公開されSNSで話題となっています。

それでは全14項目、一気に見ていきましょう!



(@sukesan1976より引用)

すけさんうどんと読む →しさんうどんではない

うどんはモチモチ系 →やわやわではない

店舗で毎日、何回も出汁をとる →素材の旨味を丁寧に抽出し、味は比較的濃いめ

出汁、麺の食感を楽しみたい時は、かけうどん+トッピングがおすすめ

肉を甘辛く炊いているため、肉が入っているうどん系は出汁が甘くなる →甘くなりたくない方はかけうどんに肉トッピングが〇

かしわは鶏肉

丸天は本当におすすめ

ごぼうの天ぷらは「ごぼ天」

おはぎではなく「ぼた餅」

肉ごぼ天うどん、カツとじ丼、ぼた餅がトップ3

しあわせセットはミニサイズでトップ3が食べられる

とろろ昆布は少量で充分。入れすぎると塩辛くなるため、何回かほぐしながら入れてください

資さんうどんのとろろ昆布

うどんの屋号だが、うどん、丼、カレー、おでん等々の150種以上のメニューがあるので、外食どこに行くか迷ったら、「とりあえず、資さん行く!」が成り立ってしまう

北九州市発祥のうどん店で、今年50周年

「うんうん、知ってる!」ってものから、「えーー、そうなんだ」というものまで全14項目。SNSでは「資産家がやってるうどん屋さんじゃなかったの?」「すけさん が変換で出てこないのよね…」「しあわせセット一択ぅぅーーー」「とろろ昆布は少量で充分 コレ、マジで大事w」「そばも美味しい♪」といった声が。「しさん」と思っていた人も、意外と多そうですね(笑)。

このポイントさえ抑えておけば、ビギナーでも迷いません。家族で食べたいものが違ったり、どこで食べるか決まらない時には、ぜひ「資(すけ)さんうどん」へ!