今年で50周年となる北九州市発祥の「資さんうどん」。西日本を中心に人気のうどん店でしたが、今では関東にも出店するほどに。そんな老舗うどん店から、ビギナーの方向けに「入門ガイド」が公開されSNSで話題となっています。

それでは全14項目、一気に見ていきましょう!


(@sukesan1976より引用)

  • 資さんうどん「肉ごぼ天うどん」

    資さんうどん「肉ごぼ天うどん」

  • すけさんうどんと読む　→しさんうどんではない
  • うどんはモチモチ系　→やわやわではない
  • 店舗で毎日、何回も出汁をとる　→素材の旨味を丁寧に抽出し、味は比較的濃いめ
  • 資さんうどん、こだわりの出汁

    資さんうどん、こだわりの出汁

  • 出汁、麺の食感を楽しみたい時は、かけうどん+トッピングがおすすめ
  • 肉を甘辛く炊いているため、肉が入っているうどん系は出汁が甘くなる →甘くなりたくない方はかけうどんに肉トッピングが〇
  • かしわは鶏肉
  • 丸天は本当におすすめ
  • ごぼうの天ぷらは「ごぼ天」
  • おはぎではなく「ぼた餅」
  • 肉ごぼ天うどん、カツとじ丼、ぼた餅がトップ3
  • 資さんうどん「カツとじ丼」

    資さんうどん「カツとじ丼」

  • しあわせセットはミニサイズでトップ3が食べられる
  • とろろ昆布は少量で充分。入れすぎると塩辛くなるため、何回かほぐしながら入れてください
  • 資さんうどんのとろろ昆布

    資さんうどんのとろろ昆布

  • うどんの屋号だが、うどん、丼、カレー、おでん等々の150種以上のメニューがあるので、外食どこに行くか迷ったら、「とりあえず、資さん行く!」が成り立ってしまう
  • 北九州市発祥のうどん店で、今年50周年

「うんうん、知ってる!」ってものから、「えーー、そうなんだ」というものまで全14項目。SNSでは「資産家がやってるうどん屋さんじゃなかったの?」「すけさん が変換で出てこないのよね…」「しあわせセット一択ぅぅーーー」「とろろ昆布は少量で充分 コレ、マジで大事w」「そばも美味しい♪」といった声が。「しさん」と思っていた人も、意外と多そうですね(笑)。

このポイントさえ抑えておけば、ビギナーでも迷いません。家族で食べたいものが違ったり、どこで食べるか決まらない時には、ぜひ「資(すけ)さんうどん」へ!