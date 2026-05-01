今年で50周年となる北九州市発祥の「資さんうどん」。西日本を中心に人気のうどん店でしたが、今では関東にも出店するほどに。そんな老舗うどん店から、ビギナーの方向けに「入門ガイド」が公開されSNSで話題となっています。
それでは全14項目、一気に見ていきましょう!
(@sukesan1976より引用)
- すけさんうどんと読む →しさんうどんではない
- うどんはモチモチ系 →やわやわではない
- 店舗で毎日、何回も出汁をとる →素材の旨味を丁寧に抽出し、味は比較的濃いめ
- 出汁、麺の食感を楽しみたい時は、かけうどん+トッピングがおすすめ
- 肉を甘辛く炊いているため、肉が入っているうどん系は出汁が甘くなる →甘くなりたくない方はかけうどんに肉トッピングが〇
- かしわは鶏肉
- 丸天は本当におすすめ
- ごぼうの天ぷらは「ごぼ天」
- おはぎではなく「ぼた餅」
- 肉ごぼ天うどん、カツとじ丼、ぼた餅がトップ3
- しあわせセットはミニサイズでトップ3が食べられる
- とろろ昆布は少量で充分。入れすぎると塩辛くなるため、何回かほぐしながら入れてください
- うどんの屋号だが、うどん、丼、カレー、おでん等々の150種以上のメニューがあるので、外食どこに行くか迷ったら、「とりあえず、資さん行く!」が成り立ってしまう
- 北九州市発祥のうどん店で、今年50周年
「うんうん、知ってる!」ってものから、「えーー、そうなんだ」というものまで全14項目。SNSでは「資産家がやってるうどん屋さんじゃなかったの?」「すけさん が変換で出てこないのよね…」「しあわせセット一択ぅぅーーー」「とろろ昆布は少量で充分 コレ、マジで大事w」「そばも美味しい♪」といった声が。「しさん」と思っていた人も、意外と多そうですね(笑)。
このポイントさえ抑えておけば、ビギナーでも迷いません。家族で食べたいものが違ったり、どこで食べるか決まらない時には、ぜひ「資(すけ)さんうどん」へ!
【#資さんうどん はじめての皆さま】— 資さんうどん【公式】◥█̆̈◤∥ (@sukesan1976) April 19, 2026
･すけさんうどんと読む
→しさんうどんではない
･うどんはモチモチ系
→やわやわではない
･店舗で毎日、何回も出汁をとる
→素材の旨味を丁寧に抽出し、味は比較的濃いめ
･出汁、麺の食感を楽しみたい時は、かけうどん＋トッピングがおすすめ… pic.twitter.com/5zroYXcxxH