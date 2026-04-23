資さんは、4月23日から「資さんうどん」全店舗(ららぽーとTOKYO-BAY店を除く)にて、399円の新商品2種類と冷たい麺の新商品48種類の販売を開始する。先行販売を行っていた一部店舗での好評を受け、全店での販売拡大を決定したとのことだ。

資さんうどん

感謝を込めた「サンキュー価格」に新メニュー2種が仲間入り

資さんうどんでは、399円で楽しめるメニューを「感謝(サンキュー)のキモチ」を込めたお得なラインナップとして展開している。今回、新たに「資たま丼」と朝限定の「かけおにセット」が登場する。

資たま丼は、資さんこだわりの“丼出汁”に玉ねぎと天かすを加え、玉子でとじた一品だ。シャキシャキとした食感とカリカリとした天かすのアクセントが楽しめる。

資たま丼

かけおにセット(かけうどん+白おにぎり)は、かけうどんの価格で白おにぎりが付いてくるお得なセットだ。こちらは朝定食の時間帯のみ提供される。

定番のかけうどんと合わせ、3つの399円メニューが揃うことになる。

かけうどん

また、399円は九州・山口・岡山エリアの価格。広島・関西・関東エリアは438円となるという。

価格表

「おろし」や「山いも」など冷たい麺48種類が勢揃い

暑くなる季節に合わせ、冷たい麺の新商品48種類が全店に登場する。おろしや山いもを使用したぶっかけ商品を中心に、麺はうどん・そば・細めんから選択可能だ。

注目のラインナップには、ぶっかけうどん 443円、ごぼ天おろしぶっかけうどん(5本) 713円、山いもぶっかけうどん 658円、山いも温玉ぶっかけうどん 757円、肉おろしぶっかけうどん 834円、海老天おろしぶっかけうどん(3尾) 1,009円などが並ぶ。※上記は九州・山口・岡山エリアの価格。エリアにより異なる。

注目の商品

また、新たな麺つゆとしてごまつゆとピリ辛ごまつゆの2種類も加わる。定番のざるつゆとは異なる味わいで冷たい麺を楽しめるとのことだ。

資さんうどんについて

1976年創業の北九州発祥のうどんチェーンだ。「幸せを一杯に。」を掲げ、人気NO.1の肉ごぼ天うどんや名物ぼた餅など150種類以上の豊富なメニューを提供している。現在は1都2府16県で100店舗以上を展開し、地域のソウルフードとして親しまれている。