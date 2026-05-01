ファミリーレストラン「ココス」は5月1日より、「今月のグルメ～5月～」を開催する。

「今月のグルメ～5月～」では、熟成生ハム“ハモンセラーノ”と旬のアスパラガスを楽しむことができる3品が登場する。

「熟成生ハムとアスパラのトリュフ香るクリームパスタ」は、トリュフが香る濃厚なクリームパスタに、旬のアスパラガスと熟成生ハム“ハモンセラーノ”をトッピングした一皿。ほのかな甘みで爽やかな香りのアスパラガスと、柔らかで旨みのある“ハモンセラーノ”が濃厚なクリームソースとマッチ。たっぷりかけた削りたてのグラナパダーノチーズを崩して、コクをプラスしながらいただくのがおすすめ。価格は1,298円。なお、プラス220円で「低糖質パスタ」や「パスタ1.5倍」に変更できる。

また、旬のアスパラガスを、スイートコーンや程よい塩味のベーコンと一緒にオーブンで熱々に焼き上げた「アスパラとスイートコーンのオーブン焼き」も登場。ほんのり香るガーリックがアスパラガスの爽やかな風味やスイートコーンの甘みを引き立て、食欲をかき立てる一皿となっている。価格は429円。

「熟成生ハム&バゲット」は、旨みたっぷりの“ハモンセラーノ”を、フレッシュな香りのバジルやオリーブオイルと共にシンプルに楽しめる一皿で、そのままでいただいても、カリッと焼いたバゲットにのせていただいても。価格は319円。「追加バゲット」も66円で用意されている。

いずれも5月1日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。5月下旬(予定)まで販売される。