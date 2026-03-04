ファミリーレストラン「ココス」は3月3日より、「2026 春のランチメニュー」の提供を開始している。

平日限定で759円から楽しめるココスのお得なランチメニューに、桜海老や菜の花を使った春パスタや、ガーリックが食欲をそそるチキンステーキが登場。また、前菜にぴったりな真いわしのマリネやサーモンのカルパッチョ、食後にぴったりな杏仁豆腐などが、ランチタイム限定のお手頃価格にてラインアップされている。

本格パスタにサラダ・スープバーが付いたパスタランチセットには、甘みのある桜海老やプリプリとした海老、春が旬である菜の花を使った春らしい色合いのパスタ「桜海老と菜の花のアーリオ・オーリオパスタランチ」(1,089円)が登場。プチプチとしたとびっこで彩りと食感がプラスされている。

スペシャルランチセットには、ガーリックが食欲をそそるトマトソースのチキンステーキをメインとした「揚げなすとバジルのガーリックトマトチキンステーキランチ」が仲間入り。玉ねぎの旨みとトマトの酸味や甘みが絶妙なトマトソースが、チキンステーキやとろっとした食感の揚げなす、温野菜とマッチ。ライスまたは石窯パンとスープバーが付いて、価格は979円。

お肉がメインの鉄板メニューに、ライスまたは石窯パンとスープバーが付いたあつあつランチセットには、「おろしハンバーグ&唐揚げランチ」(1,045円)が登場。人気のおろしハンバーグに、新メニューの“本気の唐揚げ”ものったボリュームたっぷりの一品。塩麹や2種の醤油をベースに鰹や昆布の旨みを効かせた特製たれに漬けた“本気の唐揚げ”は、しっとりジューシーな鶏肉とザクザク食感の衣が特長となっている。

ココス(左)ランチ 銚子産真いわしのマリネ、(右)ランチ サーモンのカルパッチョ

アペタイザーには、脂がのった真いわしを、オリーブオイルやバルサミコソースと合わせた「ランチ 銚子産真いわしのマリネ」(275円)と、甘酸っぱいオレンジハニーソースがサーモンの旨みを引き立てる「ランチ サーモンのカルパッチョ」(275円)がラインアップされている。

デザートは、もっちりとした食感の杏仁豆腐に爽やかな甘みのマンゴーを合わせた「ランチ マンゴーの杏仁豆腐」を、ランチタイム限定のお手頃価格275円で楽しむことができる。