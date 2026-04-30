きょう30日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)の「ゴチになります!」で、史上初の名古屋出張ゴチが開催される。愛知県出身の佐野勇斗の親戚が緊急出演し、幼少期の赤面エピソードを暴露するほか、なぜかバレエのターンを会場でガチ指導。佐野が「ゴチ史上一番しんどい」と悲鳴を上げる中、倉科カナも「名古屋にやられてる」、白石麻衣も「名古屋怖い!」と翻ろうされる波乱の展開となる。

佐野勇斗

VIPチャレンジャーは、ゴチ初登場の紅しょうが(稲田美紀、熊元プロレス)。舞台は名古屋駅前の高層ビル「ミッドランドスクエア」42階にあるミシュラン一つ星のイタリアンレストラン「RISTRANTE ENOTECA PINCHIORRI 名古屋」で、設定金額は2万4,000円。自腹額は8人で19万円前後となる。

今回は名古屋にゆかりあるゲストが続々登場。愛知県出身の佐野勇斗の親戚が、地元のお土産を持って緊急出演する。現在バレリーナをしているという佐野のはとこは、緊張しながらも佐野の子どもの頃の恥ずかしいエピソードを暴露。さらに、佐野が子どもの頃に指導していたというバレエのターンをゴチ会場でガチ指導し始め、佐野は「ゴチ史上一番しんどい」と悲鳴を上げる。

その後も、名古屋では知らない人はいないというローカルスターや、SNS動画が話題のブタのキャラクター集団「ぶーちゃんズ」も登場。ぶーちゃんズは佐野とM!LKの「好きすぎて滅!」コラボをリクエストするが、佐野は想定外のおもてなしを受けることになる。

一方、目下ブレイク中の紅しょうがも存在感を発揮。稲田は「付き合ってる風に写真を撮れる」テクニックを披露し、増田貴久と2ショットを撮影。さらに倉科カナにも挑戦してもらうが、まさかのダメ出しでリベンジする展開に。また、稲田は最近参加した「官僚合コン」についても赤裸々に語り、せいやを驚かせる。

クセの強い人物たちに翻弄される初の名古屋ゴチ。倉科が「名古屋にやられてる」、白石麻衣が「名古屋怖い!」とこぼすほどの波乱の中、ついに新メンバーが初自腹となるのか。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（4月30日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 0円

第1位：倉科カナ 0円

第3位：岡村隆史 2万5,650円

第4位：白石麻衣 21万0,000円

第5位：せいや 25万4,200円

第6位：増田貴久 39万 450円



(C)日テレ