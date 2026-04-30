昭和元年(1926年)から起算して今年で満100年。この記念すべき「昭和100年」に、政府はさまざまな施策を実施しているのですが、財務省では、記念千円銀貨幣を発行することに。

そこで問題です。銀貨の表面には「新幹線と東京タワーと高速道路と昭和の人々」が描かれています。では裏面には、「桜」と「ハト」とあともう一つ、何が描かれているでしょうか?

【#記念貨幣🪙】

「昭和100年」関連施策の一環として、昭和100年を記念する千円銀貨幣を発行します。

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詳しくはこちらをご覧ください👇

「昭和100年記念貨幣を発行します」

https://mof.go.jp/policy/currency/coin/commemorative_coin/showa100/20260421.html

(@MOF_Japanより引用)

昭和100年記念千円銀貨幣

こちらが、このほど公開された記念銀貨の図柄です。表面は、戦後復興や高度経済成長を象徴する「新幹線」「東京タワー」「高速道路」に、「昭和の人々」を組み合わせた昭和レトロ感漂うデザインで、とっても素敵ですよね。

そして、モノクロの裏面には「ハト」と「桜」と……。もう一つ、日本を象徴するあるモノが描かれているのですが、みなさん、分かりましたか? 正解はこちらです!

昭和100年記念千円銀貨幣

日本といえば「富士山」です!! 実は「桜と富士山」は、昭和に発行された初の記念貨幣(東京オリンピック)で用いられており、そこに平和の象徴である「ハト」を組み合わせることで、日本美溢れるデザインに仕上げられています。美しいですね。

銀貨の大きさは直径40mm、純銀31.1g、額面は千円。なのですが……、千円では買えません!! そこで第2問。金同様、銀の価格も高騰している中、この銀貨の価格はいったいいくらでしょうか?

ちなみに、SNSに寄せられた反応を見ると、「ﾋｲｨｨ~」「結構いいお値段しますなぁ」「昭和びととしては、欲しいなぁ」「欲しいけどサラッと出せない(泣)」といった声が。どうやら、購入を即決できる値段ではないようですね。

さて、気になる正解は―――

3万4,800円でした!!

みなさんは正解できたでしょうか? 昭和100年という節目を記念する特別な銀貨。申し込みは令和8年8月20日から約3週間、発送は令和8年12月中旬頃の予定です。昭和を生きた人も、知らない世代も、気になる方はチェックしてみてくださいね。