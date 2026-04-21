まずは、ドムドムバーガー公式がポストしたこちらの画像をご覧ください。
なんだか、味のある顔したかわいい怪獣さんですが、見覚えがある方はいらっしゃいますか?実はこちらは、70年代にドムドムバーガーがノベルティとして配布していたものなのですが、なんと、「名前が分からない」のだとか。古参社員も覚えておらず、公式自ら「教えてください!」と呼びかける異例の事態となっているんです(笑)。
🐘【教えてください!】🍔
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この怪獣、名前わかる方いらっしゃいますか?
1970年代にドムドムハンバーガーでノベルティグッズとして配ってたみたい。
とある方から名前を尋ねられまして、古参社員も覚えてなくて…。
ご存知の方、ぜひ教えてください!
(@domdom_prより引用)
この投稿に、SNSでは「出来がええ…」「70年代にしてこの造形!? いやぁ、凄いもの見させていただきました…」「レトロ感あってめちゃくちゃ気になるキャラだね」「復刻して欲しい」など造形の高さを評価する声や、「ドムドムザウルス?知らんけど」「きっとドムラちゃん 知らんけど…」「ソフビのドムドム怪獣で『ソドム』ですね(いま考えた)」「もしかして…ドムドンでは…」「確かドムドム怪獣?」といった投稿が相次ぎ、令和の大捜索が始まっています! 果たして、この中に正解はあるのでしょうか?
再び脚光を浴びることとなった謎の怪獣。彼の正体が気になる方は、フォロー&チェックしてみてくださいね。
🐘【教えてください！】🍔— ドムドムハンバーガー (@domdom_pr) April 17, 2026
この怪獣、名前わかる方いらっしゃいますか？
1970年代にドムドムハンバーガーでノベルティグッズとして配ってたみたい。
とある方から名前を尋ねられまして、古参社員も覚えてなくて…。
ご存知の方、ぜひ教えてください！ pic.twitter.com/witJaA18sb