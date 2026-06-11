日向坂46 三期生全員で“ランニング”にドハマり中！始めた理由を髙橋未来虹が明かす「4人とも20歳を過ぎて…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。6月5日（金）の放送は、髙橋未来虹が最近ハマっていることについて語りました。髙橋：今、ハマっていることがあります！“ランニング”をめっちゃしているんですよ。これを始めた理由は、「三期生LIVE」が決定して、期別で回るライブなんてグループにとっても初めてなんですけど、4人とも20歳を過ぎて、そろそろ体力が心配ですねと（笑）。それで、話し合った結果「ランニングをして体力をつけよう」という結論に至って、ノリで決まっちゃったんです（笑）。みんなで一緒に仲良く走るのかなって思ったら“個人戦”みたいな。スタートだけ一緒に切って、あとはイヤホンを装着して、みんな各々のスピードで走るっていうのを複数回やっていて。多分、今日もこの収録の後に行きます（笑）。髙橋：（走るのは）気持ちいいです！ 私、学生時代は長距離走がすごく嫌いだったんです。短距離しか走れなかったですし、長距離ってやっぱり、運動部が無双するのもあって、すごく苦手だなって思っていたんですけど、私（走るのが）多分めっちゃ速くて（笑）。三期生で走ったときも、私が最初にゴールして待っているんです（笑）。それで「私が最後にスタートしたらちょうどいいんじゃない？」って話をしたんですけど、「一緒にスタートは切りたいけど個人戦をやりたい」みたいな、謎のこだわりがみんなのなかにあって。だから、私がゴールしたらいつも、最後の人が走り終わった後に向かうとちょうどいいお店を探して、予約をする作戦を毎回立てていて。なので、夜ご飯もみんなで一緒に食べたりしています。でも、長距離が好きな方、マラソンが好きな方が言う気持ち良さがなんとなく分かってきました。正直、走っているときは「まだ半分もいってないの!?」みたいな気持ちになるんですけど、やりきったら「めっちゃ楽しい！」って感じます。もう結構習慣化されてきて、ピークは週3くらいで行っていたので、ハマったらとことんハマるんですよ。もっと長い距離にチャレンジしたいのはそうなんですけど、同期に旅行好きの森本茉莉がいるんですけど、ノリで「ホノルルマラソンもいけるんじゃない!?」なんて話をしていて（笑）。そうです、超ノリです。5kmくらいしか走っていなくて言えるようなことじゃないんですけど、大きな夢として、「ハワイで観光しつつ、みんなでホノルルマラソンに参加できたらいい思い出だね」みたいな……航空会社がスポンサーになって（ホノルルマラソンに挑戦）!? いけるかなあ？ ランニング初心者が、そんな大きい夢を掲げちゃって大丈夫かな？ 確かに、企画とかになったらよりうれしいですけど。（企画となると）プライベートでやってお見せしないのもアレじゃないですか。それこそ、ウェアとかはまだガチではないんですよ。「オールスター感謝祭」（TBSテレビ系）とかもいつか出られるかな？ まあ言うのはタダですから。「髙橋未来虹、長距離も行けます！」っていうことをここでお伝えしておこう！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46