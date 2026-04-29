日本中に“冬ソナ”ブームを巻き起こした不朽のラブストーリーが、約2時間の特別編集版としてよみがえる。

ペ・ヨンジュン、チェ・ジウ主演の『冬のソナタ』全20話・約1,400分から、チュンサンとユジンの“純愛のみ”を抽出した『映画 冬のソナタ 日本特別版』が、5月6日0時からFODで独占見放題配信。4Kリマスターと再編集によって、初恋、別れ、再会、運命に翻弄される2人の思いを濃密に味わえる。

『映画 冬のソナタ 日本特別版』

2002年に韓国で放送され、日本では2004年にNHK地上波で放送された『冬のソナタ』は、ペ・ヨンジュンとチェ・ジウが主演を務めた不朽のラブストーリー。日本における韓流ブームの先駆けとなり、“冬ソナ”ブームを巻き起こした。

今回配信される『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、全20話・約1,400分に及ぶ連続ドラマ版を、約2時間の映画作品として4Kリマスターし再構成したもの。チュンサン(ペ・ヨンジュン)とユジン(チェ・ジウ)の“純愛のみ”を抽出し、日本の視聴者のためだけに制作された特別編集版となる。

高校時代に出会い、互いに強く惹かれ合ったチュンサンとユジン。しかし、突然の事故によってチュンサンは命を落としてしまう。それから10年後、インテリア会社を経営するユジンの前に、亡きチュンサンと瓜二つの男・ミニョンが現れ、止まっていた時間が再び動き出す。

本作では、名シーンを連ねることで、初恋のときめき、別れの痛み、衝撃の再会、そして運命に翻弄されながらも惹かれ合う2人の思いを、映画ならではのスピード感と没入感で描く。

【編集部MEMO】

FODでは、『桃の花が咲きました』『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』『乙の恋愛』『マイ・シークレット・ヴァンパイア』『ビヒョン伝』『テコンドーの呪いを解いて』『マイ・ユース』『推しが現れた!?』『何か間違っている Something’s Not Right』『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter ～灰色の気流～』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS～恋するバックステージ～』『恋の株価は上昇中!? ～STOCK STRUCK～』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマの配信実績がある。

(C)2025. KBS. All rights reserved