“野球の概念を覆す”新たなスタイルの野球イベント「THREE GONG」の2026年開幕戦として、4月11日に三重県東員町中央球場で開催する「THREE GONG.6 -CHUBU FRONTIER in MIE-」の模様が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でライブ配信される。

「THREE GONG.6 -CHUBU FRONTIER in MIE-」

「スリーゴングガールズ」オーディションを台湾でも開催

「THREE GONG(スリーゴング)」は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった1イニングで勝者を決するという、通常の野球の試合とは全く異なる形式で実施され、注目を浴びる新たなスタイルの野球イベント。

「17LIVE」では、第1回大会から前回の第5回大会までをライブ配信しているが、2026年の開幕戦となる第6回大会「THREE GONG.6 -CHUBU FRONTIER in MIE-」の模様も、前回大会同様リアルタイムでライブ配信することが決定した。

また、前回に続き、選手の応援等で大会に彩りを添える「スリーゴングガールズ」の一員として出演できるライバーを選出するアプリ内イベントを今年2月から3月にかけて開催し、オーディションを経てライバー5名の出演が決定。今回は同時期に台湾でも同様のイベントを開催したため、上位にランキングした2名のイチナナライバーが来日し、大会を盛り上げる。

さらに当日は、本プロジェクトをより盛り上げるため過去に開催したオーディションによって選出されたイチナナライバーによるテーマソング歌唱も予定。穂乃香.による「野球って17(いいな)テーマソング」およびmikeによる「THREE GONGテーマソング」の生歌唱に注目だ。

なお、当日の大会では、日頃より「17LIVE」で活動するイチナナライバーを中心にして構成されたオリジナルチーム「LIVE's」の出場も決定している。