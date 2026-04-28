鬼越トマホーク金ちゃんの日常に驚き　2階にいる妻と子どもたちに向かって…

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』の特別企画『愚劣のパパ園』が配信された。
金ちゃんの微笑ましい日常に驚き
「妻への愛情表現」が話題になり、金ちゃん(鬼越トマホーク)が「僕は、毎日『愛してるよ』って言ってます」と言い、2階にいる妻と子どもたちに向かって「行ってきます! 愛してるよ!」と声をかけ、家族からも返事があるという微笑ましい日常を明かすと、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)とともしげ(モグライダー)は「ええー!」と驚いた。
しかし、普段の毒舌キャラとはかけ離れた愛妻家ぶりに、ともしげが「ちょっと鬼越のネタで笑えなくなるかも」と指摘すると、金ちゃんは「あんまり表で言いたくない」と好感度アップを本気で嫌がるそぶりを見せる。これにはナダルも「いい家族アピールして何がおもろいねんって思ってまう」とコメントするなど、パパたちの本音トークが白熱した。
「結婚生活、永遠だと思ってますか?」という厳しい指摘に…
一方、ともしげは家庭で料理を担当し、妻にお弁当を持たせていると明かしつつ、妻を褒めることについては「恥ずかしいんだよ」とポツリ。さらに「コンビとかでも、相方に『面白かった』とか言わなくない?」と同意を求めるも、金ちゃんとナダルから「言います」と即答され、撃沈する一幕も。
「(妻に対して)思ってるけどね、すごいなとか……」と、妻を褒めるのが苦手だというとともしげに対し、ナダルが「恥ずかしいって言葉に、逃げてるかも」とド正論で切り込み、スタジオの笑いを誘った。
また、本編『秘密のママ園』でMC陣が世の夫たちに投げかけていた「結婚生活、永遠だと思ってますか?」という厳しい指摘に対して、ナダルは「永遠と思ってますし、思うことの何があかんねん」と真っ向から反論。離婚の危機は全くないと断言するパパたちの、不器用ながらも家族を愛する一面が垣間見える展開となった。
【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。