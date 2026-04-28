鬼越トマホーク金ちゃんの日常に驚き　2階にいる妻と子どもたちに向かって…

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』の特別企画『愚劣のパパ園』が配信された。

金ちゃんの微笑ましい日常に驚き

「妻への愛情表現」が話題になり、金ちゃん(鬼越トマホーク)が「僕は、毎日『愛してるよ』って言ってます」と言い、2階にいる妻と子どもたちに向かって「行ってきます! 愛してるよ!」と声をかけ、家族からも返事があるという微笑ましい日常を明かすと、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)とともしげ(モグライダー)は「ええー!」と驚いた。

しかし、普段の毒舌キャラとはかけ離れた愛妻家ぶりに、ともしげが「ちょっと鬼越のネタで笑えなくなるかも」と指摘すると、金ちゃんは「あんまり表で言いたくない」と好感度アップを本気で嫌がるそぶりを見せる。これにはナダルも「いい家族アピールして何がおもろいねんって思ってまう」とコメントするなど、パパたちの本音トークが白熱した。

「結婚生活、永遠だと思ってますか?」という厳しい指摘に…

一方、ともしげは家庭で料理を担当し、妻にお弁当を持たせていると明かしつつ、妻を褒めることについては「恥ずかしいんだよ」とポツリ。さらに「コンビとかでも、相方に『面白かった』とか言わなくない?」と同意を求めるも、金ちゃんとナダルから「言います」と即答され、撃沈する一幕も。

「(妻に対して)思ってるけどね、すごいなとか……」と、妻を褒めるのが苦手だというとともしげに対し、ナダルが「恥ずかしいって言葉に、逃げてるかも」とド正論で切り込み、スタジオの笑いを誘った。

また、本編『秘密のママ園』でMC陣が世の夫たちに投げかけていた「結婚生活、永遠だと思ってますか?」という厳しい指摘に対して、ナダルは「永遠と思ってますし、思うことの何があかんねん」と真っ向から反論。離婚の危機は全くないと断言するパパたちの、不器用ながらも家族を愛する一面が垣間見える展開となった。