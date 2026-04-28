無名の日本人だったSO-SOが、世界大会で前王者を撃破し“人生が完全に変わった瞬間” 「いまだにこの動画きっかけで仕事をいただきます」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回のゲストは、ビートボクサー、そしてDJ、音楽プロデューサーのSO-SO（ソーソー）さんです。この記事では、SO-SOさんの人生が変わった2つの瞬間について語ったパートを紹介します。

大阪府出身のSO-SOさん。人間の発話器官のみで音を創り出す「ヒューマンビートボックス」の世界チャンピオンです。これまでリリースした楽曲は、すべて自身の口から出る音と環境音のみで構成されており、その独創的な世界観は国内外で高く評価されています。近年では人気アイドルグループへの楽曲提供や国内企業への書き下ろしなど、活動の幅をさらに広げています。

◆7歳で自己顕示欲が覚醒!?

こっちのけんと：早速ですがこの番組、ゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。よろしいでしょうか。

SO-SO：もちろんです。

こっちのけんと：それでは、SO-SOの1つ目のモーメントは！

SO-SO：「2007年、劇団入団（だん、だん、だん…）」。

こっちのけんと：あ、セルフエコーだ！ すごい遠いところにSO-SOが（笑）。劇団入団、全く音楽とは違う？

SO-SO：そうなんですよ。2007年、僕が7歳の時、小学校に入学してから突然、承認欲求とか自己顕示欲が覚醒したんですよ。

こっちのけんと：その時に!? 早くない？

SO-SO：本当理由は分からないんですけど、とにかく人前に出たい、有名になりたいみたいな。

こっちのけんと：すごい。「前に出ようかな」じゃなく、爆発したんや。

SO-SO：爆発して、急に覚醒したんですよ。でお母さんに「テレビに出たい」「有名になりたい」と言ったら、「じゃあ劇団とか入ってみる？」となって。オーディションを探して、名前を出すと「劇団ひまわり」さんに入団しました。オーディションでは『ライオン・キング』の歌とかを歌って、一応通って。そこから主にミュージカルと舞台を中心に、子役の活動がスタートしました。

こっちのけんと： SO-SOって子役スタートなんだ！

SO-SO：そうなんです。そこから演技をやるようになって。でも、めっちゃ楽しかったですね。ステージで歌ったり踊ったり、日常ではできないことがステージ上ならできるというのが、すごい快感というか。

こっちのけんと：それが快感になったんや。緊張とかはなかったの？

SO-SO：多分、向いてるんですよね、人前で何かするのが。

こっちのけんと：なるほど！ それが今に繋がってるんだ。確かにSO-SOが人前で緊張してるのとか見たことないな。

SO-SO：まあ、緊張するものもあって。後で話すビートボックスの大会とかオーディション番組とか、結果が出て誰かと比較されるものは緊張します。ただ、自分のやりたいことをステージでやるという意味では、むしろそれをやるために生きてるんで、僕は。

こっちのけんと：すごいな。じゃあ経験としてはだいぶスタートが早かったんだね。

SO-SO：そうですね。下積み時代とも捉えられるし、僕のオリジンになっています。

こっちのけんと：芸歴で言うと、今何年目？

SO-SO：今19年目です。26歳なので。

こっちのけんと：怖っ！思ったより大先輩だ（笑）。その時に聴いていた曲はありますか？

SO-SO：当時はJ-POPはあまり聴かなくて、ミュージカルの中で『レ・ミゼラブル』という作品が好きでした。フランス革命をモチーフにした重たい話なんですけど、曲が、言語化できないけど刺さって。

こっちのけんと：子どもの時に？

SO-SO：メロディーやコーラスが重たいんですけど、グッとくるものがあって。今から紹介する曲は「One Day More」という、1部のフィナーレの曲です。登場人物がそれぞれの思いを交差させて、違うメロディーを歌うんですけど、なぜか1曲になるんですよ。

こっちのけんと：おもしろ。

SO-SO：だいぶフィナーレ感がある、その新しさに惹かれて。

こっちのけんと：普通のJ-POPじゃあり得ない、マッシュアップみたいな状態になってるんや。それでは曲紹介お願いします。

SO-SO：1曲目は『レ・ミゼラブル』で「One Day More」。

◆「世界一の衝撃」ポーランドで起きたジャイアントキリング

こっちのけんと：それでは続いて、SO-SOの人生2つ目のモーメントは？

SO-SO：（驚異的なビートボックスを披露）「2019年、GBB 2019」。

こっちのけんと：ちょっと気になるわ、今の音！ どこで鳴ったの（笑）？ GBBというのは、ビートボックスの世界大会だよね。

SO-SO：「Grand Beatbox Battle」という、世界で一番大きい大会です。これで優勝すると世界チャンピオン。その初出場の時の僕ですね。

こっちのけんと：どうやってこの大会を知ったの？

SO-SO：YouTubeで2011年ぐらいからやっていて、徐々に「ビートボックスの大会が熱いぞ」と有名になってきて。僕が見出したのが2016年ぐらいで、ちょうど「ループステーションバトル」という部門ができた時でした。

こっちのけんと：ループステーション、これ説明してもらえる？

SO-SO：音を重ねて繰り返し再生する機械のことで、そこにエフェクトをかけたりして、その場で音楽を作っていく。それとビートボックスを掛け合わせた部門です。

こっちのけんと：これが面白いんよ！ 初めて見た時、意味がわからなくて。ビートボックスの音がどんどん重なって、マジで楽器をその場で操るDJのような感じ。

SO-SO：制限時間は3分。その間に音を重ねて完成させて、会場をぶち上げないといけない。

こっちのけんと：激ムズやん。

SO-SO：そこで何があったかというと、1回戦の対戦相手が、いきなり前回のチャンピオンだったんですよ。フランスのBEATNESS(ビートネス)という。正直、僕は予選6位通過で、一番期待されていないジャパニーズという感じで。

こっちのけんと：ダークホースというか、もう「こいつ誰だ」状態やったんや。

SO-SO：場所はポーランド。超アウェーの状態で、1回戦で絶対負けるだろうなという空気感でした。でも僕は、優勝よりも“かますこと”に重きを置いて、初戦で一番自信のある曲をぶつけたんです。そしたら客席がめちゃくちゃぶち上がって、5-0でストレート勝ちしました。

こっちのけんと：マジで!?

SO-SO：それがYouTubeですごいバズったんです。

こっちのけんと：それか！ 僕もその辺の時代の動画を見てビートボックスにハマったのよ。そもそも、何がきっかけで始めたの？

SO-SO：普通にHIKAKINさんやDaichiさんを見て、そこから関連動画で海外のビートボクサーが出てきて。「外国人やばそうだな」みたいな。

こっちのけんと：HIKAKINさんが海外の人とコラボした時、口が動いてないのに音が鳴っててびっくりした。

SO-SO：まさにその人が、僕が憧れたReeps One（リープス・ワン）というイギリスの人です。

こっちのけんと：あの人やったんや！ 2011年ぐらい、同世代だね。そこから挫折せず続けて。

SO-SO：続けていたら結果が出ました。最終的な結果はベスト4だったんですけど、いまだにこの動画きっかけで仕事をいただくくらい、完全に人生が変わりましたね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT