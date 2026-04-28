Bialystocks甫木元空 美大を“ゆうパック”で受験!?「“旅”というテーマがあって、そこで得たものを入れて…」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。ゲストの人生に刻まれた「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、ポップデュオ「Bialystocks（ビアリストックス）」のボーカルであり、映画監督としても活動する甫木元空（ほきもと・そら）さんをゲストに迎えました。この記事では、美大生時代を振り返った放送の内容をお届けします。

1992年、埼玉県生まれの甫木元さん。多摩美術大学映像演劇学科卒業。2016年に青山真治プロデュースで、甫木元さんが監督・脚本・音楽をつとめた「はるねこ」で長編映画デビュー。2019年にはバンド「Bialystocks」を結成。映画、音楽、小説などジャンルにとらわれない横断的な活動を続けています。今年7月には日本武道館公演も控えるなど、今最も注目を集めるアーティストの1人です。

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こっちのけんと：本日のゲストは、Bialystocksの甫木元空さん。よろしくお願いします！

甫木元：初めまして、よろしくお願いします。

こっちのけんと：マジで、めちゃくちゃお会いしたかったです！（Bialystocksの）「頬杖」って曲が大好きで、仕事で2時間ドライブするとき、ずっとループして聴いてるんですよ。

甫木元：ありがとうございます（笑）。

こっちのけんと：キーが高いから口ずさんでいると声が枯れちゃうんですけど、それぐらい大好きなんです。今日はお会いできて光栄です！

こっちのけんと：早速ですが甫木元空さんの1つ目のモーメントはなんでしょうか？

甫木元：「2009年、屋久島への旅」です。高校卒業のときなので、18歳ですね。

こっちのけんと：これは、お一人で？

甫木元：はい。僕、多摩美術大学の「映像演劇学科」という、すごいざっくりした学科に行っていて。演劇も映画も、とにかく物作りしたい、みたいな人が集まる学科で。僕もなんとなく「何かやりたいな」って漠然としていて。別に何がやりたいとかも何も考えてなかったんですけど。何かどうやら……全然ギリギリまで調べなかった僕が悪いんですけど……“美大”ってところに行ったほうがいいらしいと。

こっちのけんと：おお、なるほど。

甫木元：でも、美大って1年ぐらい予備校に行って、デッサンとか芸術の知識を得て受験するらしいんですけど、僕は全然そんなの知らなくて。でも調べてたら、AO入試（現・総合型選抜）っていうか、ちょっと特殊な学科で。ゆうパックに、“旅先で得たもの”を入れて送ったら合否が出るという。

こっちのけんと：えっ!?

甫木元：「旅」というテーマがあって、そこで得たもの。その概念も人それぞれで。例えば同級生だと、「近所の猫を1日追いかけてみた」とか。

こっちのけんと：へえー！

甫木元：「猫はもしかしたら、過ごした1日を旅と思ってるかも」っていう猫ルートを必死に追いかけて。だから、着眼点というか、それをどう受け取って“旅”とするか、という。で、僕は、もう普通に「旅といえば屋久島でしょ」みたいな（笑）。

こっちのけんと：「屋久島で何か得られるだろう」と。

甫木元：父から「屋久島に友達がいる」と言われたので、屋久島のマンゴー農園にファームステイにいきました。

こっちのけんと：ええ！

甫木元：朝5時に起きて、何百本のマンゴーに肥料をあげたり。でも、実際に行ったら全然友達でも何でもなくて、“友達の友達”ぐらいの感じで。ただ働かされる“人手”として送り込まれた人みたいな（笑）。船着き場を降りたら「あ、じゃあ明日からこれやって」みたいな感じで、バイト先が屋久島になっただけっていう。

こっちのけんと：（笑）。

甫木元：でも一人旅もしたことなかったですし、地元は埼玉なんで、ある種そういう土着的な風土に触めることもあんまりなく、すごいいい刺激的な体験で。結局、ゆうパックに何を送ったのかっていうと、そこの家族と屋久島の自然を写真で撮って、ぶち込みました。

こっちのけんと：合格の理由とかって聞けたりするんですか？

甫木元：なんとなく聞いた感じでは「気合を感じた」と。「辞めなそう」って（笑）。

こっちのけんと：（笑）！ パッションで行けたんだ。

甫木元：僕以外はすごい、切り口というか、センスで入ってたんですけど、僕はもう本当に気合。真っ直ぐに旅して送ってくるやつはいなかったんでしょうね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT