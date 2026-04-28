子どもは幼稚園も小学校も受験　ナダルは「遊びながら育ったらええやん」と思っていたものの…

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』の特別企画『愚劣のパパ園』が配信された。

  • 『愚劣のパパ園』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愚劣のパパ園』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

子どもの進路で妻と意見が分かれたらどう着地させるべき?

番組では、「小学生の子どもの進路で、妻は『学業』、自分は『スポーツ』を重視したい。意見が分かれたらどう着地させるべき?」というパパからのお悩み相談をテーマにトークを展開。

金ちゃん(鬼越トマホーク)は「私立は絶対に行かせないって言ってます。自分が公立でずっときたし、それで普通に生きられてるから」と断言し、「妻もそれに同意してくれている」と明かした。

一方、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)は自身が田舎育ちであることから「遊びながら育ったらええやん」と思っていたものの、妻から「絶対私立!」と強い希望があったという。「過酷な環境のほうがいいんじゃないか、そっちのほうがたくましく育つんじゃ……と思っていたけど」と当初の考えを振り返りつつ、「妻の熱の強さがハンパじゃない。返す言葉がなかった」「熱量が強いほうが勝つ」と、結果的に幼稚園も小学校も受験をしたと告白した。

また、お金のかかる私立進学や習い事について、ナダルが「金に関してはもう……稼いでるから」とドヤ顔で語り、金ちゃんから「やかましいわ」とツッコミが入る場面も。金ちゃんも「お金のことでこれやめようとかは言わないように働いてる。思ってもない悪口言って金稼いで、子どもには愛を注いでる」と、毒舌芸人ならではの家庭を支えるパワーワードを炸裂させ、スタジオの笑いを誘った。

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

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