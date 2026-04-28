子どもは幼稚園も小学校も受験　ナダルは「遊びながら育ったらええやん」と思っていたものの…

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』の特別企画『愚劣のパパ園』が配信された。

子どもの進路で妻と意見が分かれたらどう着地させるべき?

番組では、「小学生の子どもの進路で、妻は『学業』、自分は『スポーツ』を重視したい。意見が分かれたらどう着地させるべき?」というパパからのお悩み相談をテーマにトークを展開。

金ちゃん(鬼越トマホーク)は「私立は絶対に行かせないって言ってます。自分が公立でずっときたし、それで普通に生きられてるから」と断言し、「妻もそれに同意してくれている」と明かした。

一方、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)は自身が田舎育ちであることから「遊びながら育ったらええやん」と思っていたものの、妻から「絶対私立!」と強い希望があったという。「過酷な環境のほうがいいんじゃないか、そっちのほうがたくましく育つんじゃ……と思っていたけど」と当初の考えを振り返りつつ、「妻の熱の強さがハンパじゃない。返す言葉がなかった」「熱量が強いほうが勝つ」と、結果的に幼稚園も小学校も受験をしたと告白した。

また、お金のかかる私立進学や習い事について、ナダルが「金に関してはもう……稼いでるから」とドヤ顔で語り、金ちゃんから「やかましいわ」とツッコミが入る場面も。金ちゃんも「お金のことでこれやめようとかは言わないように働いてる。思ってもない悪口言って金稼いで、子どもには愛を注いでる」と、毒舌芸人ならではの家庭を支えるパワーワードを炸裂させ、スタジオの笑いを誘った。