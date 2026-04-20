あさくまは4月25日～26日、ランチタイムからディナータイムまで「サーロインステーキ」を50〜66%増量で提供する「肉の日 お客様感謝デー」をステーキのあさくまの対象店舗で実施する。

肉の日 お客様感謝デー

「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日曜日限定で実施している特別イベント。一頭の牛の中でも特に甘みとやわらかさに特徴がある「サーロインステーキ」が増量の対象となる。

サーロインステーキ

「サーロインステーキ 120g」(税抜2,730円)が50%増量で180g、「サーロインステーキ 180g」(税抜3,510円)が66%増量で300g、「サーロインステーキ 300g」(税抜4,590円)が50%増量で450gでの提供となる。なお、上記のメニューには45品のサラダバー、コーンスープ、牛すじカレー、デザートバーが付いている。

サラダバー イメージ

同キャンペーン実施店舗は下記の通り。

愛知県は、藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店で実施。

三重県の実施店舗は、津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店。岐阜県の実施店舗は羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店。岡山県は岡山大元店。静岡県の実施店舗は、函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店。

東京都の実施店舗は、八王子店。神奈川県の実施店舗は長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店 、伊勢原店。千葉県の実施店舗は南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店。埼玉県の実施店舗は、狭山店、川越店、越谷店、三郷店。茨城県は、牛久店 、学園都市店。大阪府の実施店舗は、西梅田ハービスプラザ店。

なお、店舗によって内容や日程が異なり、鶴見店はサラダバーの提供がないため価格が異なる。