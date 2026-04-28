ファミリーマートは4月28日、豚骨ラーメン店「ぎょらん亭」が監修した商品3種類を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。

「ぎょらん亭」の味が気軽に楽しめる

昭和21年創業のぎょらん亭は、ラーメン激戦区である北九州において、伝統の製法を継承し、丁寧な仕込みを続けながら、至極の一杯を提供し続ける名店。今回で2回目となるコラボレーションでは、同店の人気メニュー「十割ラーメン」の味わいを再現した「濃厚豚骨ラーメン」(292円)に加え、こってりとしたラーメンとあわせて楽しめる「チャーハンおむすび」(240円)、「ばくだんむすび(唐揚げ・高菜・チャーシューマヨ)」(390円)を発売する。

濃厚豚骨ラーメンには、濃厚でとろみのある豚骨ラーメンスープに、具材として肉そぼろ、キクラゲ、ねぎをトッピングした。

チャーハンおむすびは、サイドメニューであるチャーハンをイメージしたおむすび。具材は玉子、玉葱、チャーシュー、ネギを使用し、豚骨ラーメンの味に負けないパンチのある味付けに仕上げた。

ばくだんむすびは、中具に唐揚げ、高菜、チャーシューマヨを入れた3種の具材が味わえるおむすび。唐揚げは店舗の味をイメージし、にんにく生姜を効かせた。

「ぎょらん亭のラーメンは、ガツンとくる濃厚な"ド豚骨"でありながら、とんこつ特有のクセを抑え、旨みを豊潤な味と香りに磨き上げた、まろやかなスープが特長です。今回の監修にあたり、一番こだわったのは"まろやかさ"と"力強い食べ応え"の両立です。特に特有のオイリー感(油分)と豚骨の旨味を、いかに絶妙なバランスで調和させるかという点には非常に苦戦しましたが、試行錯誤を重ねる事で、お店の味わいをご自宅で存分に楽しんでいただける納得の一杯に仕上がりました。また、今回はラーメンだけでなく、サイドメニューにも魂を込めています。高菜をふんだんに盛り込んだ『ばくだんむすび』や、ラーメンのお供の定番として欠かせない『チャーハンおむすび』も同時に発売いたします。ぜひセットで召し上がっていただき、お店の臨場感を味わってください!」(ぎょらん亭 店主 梅本氏)

セットで購入すると、ファミマポイント60円相当を還元

キャンペーン期間中、ぎょらん亭監修商品3アイテムのいずれかと、コカ・コーラ「爽健美茶 300ml」、「綾鷹 300ml」のいずれか1本をアプリ「ファミペイ」を提示してセットで購入すると、ファミマポイント60円相当を還元する。キャンペーン期間は4月28日～5月25日まで。

セットで購入するとファミマポイント60円相当を還元