4月も最終盤。今週からゴールデンウイークの連休に入る人も多いかもしれません。中には休み前の仕事の追い込みで、毎日忙しくしているという人もいるかも。根を詰めた業務の合間には、おいしいスイーツでほっと一息ついてはいかがでしょうか。

2026年4月・5月の新作5品まとめ(4月28日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで4月28日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

たっぷりのチョコホイップをサンドした生コッペパン、宇治抹茶を使用したとろける生チーズケーキ、桃果肉2個をトッピングしたフィナンシェ、抹茶クリームと濃厚抹茶ソースで味わうくりーむパン、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「生コッペパン（たっぷりチョコホイップ）」(178円)

価格 : 178円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

たっぷりのチョコホイップが味わえる生コッペパン。生クリームを使用したくちどけの良いブリオッシュ生地のコッペパンに、チョコホイップをたっぷりサンドしました。

「とろける生チーズケーキ 宇治抹茶」(220円)

価格 : 220円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

宇治抹茶を使用した、とろける口どけが特徴のチーズケーキです。

「桃のデザートフィナンシェ」(250円)

価格 : 250円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

しっとりとしたフィナンシェにホイップクリームと桃果肉2個をトッピングしたスイーツです。

「冷やして食べるとろけるくりーむパン 出雲抹茶」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

八天堂の冷やして食べる、とろけるくりーむパン。出雲抹茶を使用した抹茶クリームと濃厚抹茶ソースの二層仕立てです。

［ファミリーマート限定］

「【『ぽこ あ ポケモン』コラボ】ストロベリーフラッペ」(360円)

「【『ぽこ あ ポケモン』コラボ】ストロベリーフラッペ」(360円)

価格 : 360円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

『ぽこ あ ポケモン』コラボ商品。メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペです。いちご果肉とゼリーを入れ、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後の一口までおいしく味わえます。こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチした一品に仕上げました。

［数量限定］

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

まとめ

4月28日発売の新商品は、チョコホイップをたっぷりサンドした「生コッペパン（たっぷりチョコホイップ）」、とろける口どけが特徴の「とろける生チーズケーキ 宇治抹茶」、桃果肉2個をトッピングした「桃のデザートフィナンシェ」、抹茶クリームと濃厚抹茶ソースの二層仕立ての「冷やして食べるとろけるくりーむパン 出雲抹茶」、最後の一口までおいしく味わえる「【『ぽこ あ ポケモン』コラボ】ストロベリーフラッペ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。