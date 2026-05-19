ローソンは5月19日より、亀田製菓の「ハッピーターン」ブランド50周年を記念したコラボレーション商品として、「からあげクン ハッピーターン味」など5品を全国の「ローソン」にて販売している。

「からあげクン ハッピーターン味」(298円)

亀田製菓の「ハッピーターン」ブランドは、1976年に誕生して今年で50周年。それを記念して企画された今回のコラボレーションでは、まず、「ハッピーターン」ならではの甘じょっぱさを楽しめる「からあげクン ハッピーターン味」(298円)が登場。

「Lチキ ハッピーターン味」(259円)

また、同じく人気の揚げもの「Lチキ」「Lから」も甘じょっぱい「ハッピーターン」味に。「Lチキ ハッピーターン味」(259円)は、あられ入りの衣で米菓の風味と食感を実現している。

「Lから ハッピーターン味 4個 」(298円)

ローソン「Lから ハッピーターン味 4個 」298円

「Lから ハッピーターン味 4個 」(298円)は、甘じょっぱいハッピーターン味をLからの衣で再現している。

「シュガートースト ハッピーターン味」(171円)

「シュガートースト ハッピーターン味」(171円)は、フランスパンに甘じょっぱいハッピーターン味のフィリングを絞り、香ばしく焼き上げた一品。

「おやつカンパニー ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味 65g」(151円)

ローソン「おやつカンパニー ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味 65g」151円

「ハッピーターン」×「ベビースタードデカイラーメン」のコラボレーション商品、「おやつカンパニー ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味 65g」(151円)も登場。あの甘じょっぱい美味しさをオリジナルシーズニングで再現している。

※画像はすべてイメージ。

※ハッピーパウダーは使用していない。

※亀田製菓監修のもと、「ハッピーターン」の味を再現している。

※ナチュラルローソンでは、取り扱いなし。