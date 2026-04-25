長浜浪漫ビールが運営するウイスキー蒸溜所「長濱蒸溜所」は4月28日、「アマハガン ハイボール エディション神の雫 缶 350ml」(360円)を全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。

「アマハガン ハイボール エディション神の雫 缶 350ml」(360円)

同蒸溜所のモルト原酒を活かし、ウイスキー造りの要であるブレンドに焦点を当てた「AMAHAGAN」。今回はワインコミック『神の雫』で紹介されたシャトー・モンペラの樽で後熟した原酒をブレンドすることで、ハイボールに最適な味わいを生み出した。ほのかな甘みと華やかさに、ふくよかなコクと奥深い香りが加わったバランスの取れた味わいが特長。

パッケージには、2024年10月発売の「神の雫 アマハガン エディション シャトー・モンペラ」と同じ、オキモト・シュウ氏による描き下ろしのイラストを採用している。

「アマハガン ハイボール エディション神の雫 缶 350ml」(360円)

グラスから立ち上がるのは、モンペラ樽由来のブラックチェリーやプラムを思わせる凝縮した果実香。モルト原酒の香ばしさと、バニラ、微かなスパイスのニュアンスが重なり、深みのあるアロマが広がる。口に含むとまろやかな口当たりとともに、麦芽の風味に溶け込む濃密な甘味が広がる。炭酸が弾けることでモンペラ樽特有の滑らかなタンニンと黒系果実の風味が感じられる。熟した果実感を残しつつ、最後はドライなキレが全体を締めくくり、しっかりとした骨格とエレガントな余韻を愉しめる。