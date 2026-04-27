セブン‐イレブン・ジャパンは4月28日、抹茶と「ふわふわ」「もちもち」の「しあわせ食感」をかけ合わせた新作スイーツ3商品を沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。

新作抹茶スイーツ3商品

「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」(311.04円)は、香り豊かな宇治抹茶と北海道十勝産小豆を、メレンゲで仕立てた生地で挟んだ商品。「別立て製法」による雲どら生地は、卵白を泡立てたメレンゲを使用し、オーブンで低温長時間焼成することで、従来のどら焼きにはない「高さ」と「ふっくら感」を実現。

宇治抹茶の上品なほろ苦さや十勝産小豆を使った甘さとすっきりした味わいを楽しめる。

「ぷるもちきなこわらび抹茶クリーム」(183.60円)は、きなこの香ばしい風味の中から、ほろ苦くミルキーな抹茶クリームがあふれて調和し、コク深い黒蜜の余韻が残る味わいの一品。

ぷるもち食感のわらび餅に、香りの良い抹茶クリームと黒蜜ソースを包んだこだわりの3層構造。さらにきなこを全体にまぶして、香ばしい味わいに仕立てている。

「お抹茶クリームもこ」(248.40円)は、「もちもち」食感が特長の人気シリーズ「もこ」から登場。もこ生地は、同社独自の製法でもっちりと仕上げ、シュークリームとは一味違う感覚を楽しめるスイーツ。

同商品は、ほろ苦く濃い味の抹茶とミルクのコクを感じる、まろやかな味わいの「お抹茶クリーム」が特長となっている。