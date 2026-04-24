バンダイは、『東京ミュウミュウ』より「【抽選販売】Special Memorize 東京ミュウミュウ ストロベルベル」(6,490円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」での抽選販売となり、受付期間は2026年4月24日(金)8時～2026年5月7日(木)23時となっている。2026年5月8日(金)当選発表、2026年5月発送予定。

2026年5月発送予定「【抽選販売】Special Memorize 東京ミュウミュウ ストロベルベル」(6,490円)

2000年より「なかよし」で連載を開始した『東京ミュウミュウ』の25周年を記念し、劇中に登場するアイテムであるストロベルベルを、大人のためのなりきり玩具仕様で商品化。

本体のモチーフは金色メッキ加工、取っ手部分はふわふわ素材を使用し、ストロベルベルを豪華に再現している。本体サイズは約180mm。

ベルを揺らすと、攻撃音「ストロベリーチェック!!」と番組オープニング曲「my sweet heart」がフルサイズで流れるほか、楽曲にあわせてストロベルベルが光り、攻撃シーンを再現して遊ぶことができる。

あの頃あこがれた、いちごちゃんになりきって楽しむことができるアイテムとなっている。







(c)講談社・テレビ愛知／東京ミュウミュウ製作委員会