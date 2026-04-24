バンダイスピリッツは、『仮面ライダーアギト』より「S.H.Figuarts 津上翔一」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月24日16時より予約を受け付ける。2027年1月発送予定。

「S.H.Figuarts 津上翔一」は、『仮面ライダーアギト』より、既に仮面ライダーである男＝「仮面ライダーアギト」に変身する青年「津上翔一」をS.H.Figuartsで再現。

『仮面ライダーアギト』にて「津上翔一」を演じた賀集利樹氏のスキャンを行い、顔の骨格や表情、全身のプロポーション、手の甲や指先の表情に至るまで造形再現。当時の資料と合わせて、番組放映当時（2001年）の「津上翔一」を作り出している。頭部には「魂のデジタル彩色」を用いて、顔の陰影など表情の再現度を細部まで追求。

腹部・腰部に軟質パーツを採用することで、変身ポーズなどの様々なアクションに応じた可動域を確保。変身ベルト「オルタリング」が出現した状態の腰部パーツおよび、変身ポーズに対応する左右各2種の手首パーツが付属し、「仮面ライダーアギト」に変身する一連のシーンが再現可能だ。

また、「オルタリング」には、新たなる変身の際に出現した「ドラゴンズネイル」装着状態の交換用パーツも付属。「バーニングフォーム」および「シャイニングフォーム」への変身シーンの再現も楽しめる。

さらにオプションパーツも充実しており、「津上翔一」を象徴する満面の「笑顔」の表情パーツに加え、家庭菜園で育てた「大根」や、テニスのラケット代わりに使った「フライパン」など、劇中のユニークなシーンを彩ったアイテムが付属。

また、「風谷真魚が作ったお弁当」と食事用の手首パーツ、勢いよくお弁当を食べる「もぐもぐ顔」の表情パーツを組み合わせることで、失った戦意を取り戻す印象深いシーンが蘇る。

主な商品内容

本体

交換用表情パーツ2種

交換用手首パーツ左5種右5種

腰差し替えパーツ

オルタリング

オルタリング(ドラゴンズネイル)

箸

真魚ちゃん弁当

フライパン

大根

(C)石森プロ･東映