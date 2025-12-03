LINEヤフーは、12月3日、「Yahoo! 検索大賞2025」を公開した。同ランキングは、2025年1月1日～11月1日の集計期間内に、1日あたりの平均検索数が前年と比べて増加した人物・作品から選出したもの。今年は都道府県別に、前年と比較してそれぞれの都道府県でのみ検索数が急上昇したワードも公開された。

Yahoo! 検索大賞2025 ローカルカテゴリー都道府県部門

都道府県部門では、2025年にオープンした新施設やイベントなど、各都道府県で注目されているご当地ワードが並んだ。「Yahoo! 検索」で「検索大賞 都道府県」と検索すると、2025年に各都道府県で最も検索数が急上昇したワードが検索結果上部に表示される仕様となっている。

北海道・東北

北海道・東北では、2月にオープンした北海道の「ロピア 福住店」や、福島県郡山市の「ヨークパーク」などがランクイン。ほかにも、青森県「冬のあおたびキャンペーン」、岩手県「丸源ラーメン」、宮城県「みやポ 使える店」、秋田県「イオンスタイル山王」、山形県「いろは蔵パーク」などが急上昇した。

関東

関東は、3月に東京都亀有駅にオープンした「こち亀記念館」のほか、神奈川県「ヤオコー綾瀬店」、埼玉県「おかげ庵」、千葉県「PISOLA メニュー」、茨城県「北茨城市議会議員選挙」、栃木県「J3 順位」、群馬県「ブロンコビリー メニュー」などが急上昇した。

中部

中部では、1月に初のバーガーキングの常設店がオープンした長野県で「バーガーキング メニュー」が、5月にキルフェボンの新店舗がオープンした愛知県で「キルフェボン 名古屋栄」がランクイン。ほかにも、山梨県「ポップサーカス山梨公演」、新潟県「ながおか 米百俵フェス」、静岡県「相馬理」、岐阜県「アルビス 北方店」、石川県「白山一里野温泉スキー場」、富山県「となみ夢の平スキー場」、福井県「みち情報ネットふくい」などが急上昇した。

近畿

近畿では、当選確率が9倍近くに及んだ大阪府の「万博 テストラン」やリニューアルオープンした「虹の湯 西大和店 オープン」などがランクイン。ほかにも、兵庫県「ロピア 姫路ムサシ店」、京都府「吉田神社 節分祭 くじ」、滋賀県「湖と苺」、和歌山県「山岡家」、三重県「MieMu ジブリ展」なども急上昇した。

中国・四国

中国・四国では、島根県松江市で3月にスタートした「まつえレディースハーフマラソン」や47都道府県制覇の最後の県となる「ドン・キホーテ 高知店」などがランクイン。ほかにも、鳥取県「樋口楓」、岡山県「ファジアーノ岡山 日程」、広島県「minamoa 店舗」、山口県「上関 河津桜 開花状況」、徳島県「さくらサーカス」、香川県「あなぶきアリーナ香川 ライブ予定」、愛媛県「カレーハウスいんでいら」が急上昇した。

九州・沖縄

九州・沖縄では、本格ピザやユニークな売場が特徴の1月に那覇市にオープンした「ユニオン スカラ」や「孤独のグルメ」などの作品で話題を呼んだ長崎県が出身の「松重豊」などがランクイン。ほかにも、福岡県「英彦山ライブカメラ」、佐賀県「小城市長選挙」、熊本県「阿蘇市長選挙」、大分県「津久見 河津桜」、宮崎県「萬田久子」、鹿児島県「県下一周駅伝」などが急上昇した。