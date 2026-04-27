フジテレビの動画配信サービス・FODは27日、FOD初回200円「春のGWキャンペーン」を開始した。期間は5月11日17時59分までで、FODプレミアムに初めて登録するユーザーは、初回利用料金が200円となる。

FODプレミアムは、対象作品10万本以上を楽しめるほか、200誌以上の雑誌読み放題、毎週金曜に全国のTOHOシネマズで映画をお得に鑑賞できる会員特典「FODフライデイ」も利用できる。対象は、FODプレミアムに初めて登録し、WEBサイトから申し込んだユーザーとなる。

キャンペーン開始にあわせ、映画『純愛上等!』が27日から独占配信される。同作は、山中柔太朗(M!LK)と高松アロハ(超特急)をW主演に迎えたBL作品。敵対する高校のトップを張るヤンキー2人の恋模様をまっすぐに描く、新感覚ラブストーリーとなっている。

このほか、FODオリジナルドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係 season２』、24日から独占配信中の『転校生ナノ』、フジテレビの4月クールドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』『夫婦別姓刑事』『LOVED ONE』『今夜、秘密のキッチンで』『時光代理人』『102回目のプロポーズ』などをラインナップする。

今回のキャンペーンで、注目のBL作品群を印象的に訴求するため、BL作品に特化したクリエイティブを制作。作品との親和性が高く、多様なカルチャーの発信地でもある東京・池袋エリアを中心に広告を展開する。

掲出期間は27日から5月10日までで、池袋PARCO壁面、GIGOビジョン池袋、ハレザビジョン、池袋エリア映画館シネアドなど、都内複数カ所で展開される。

BL作品では、『コントラスト』『ギヴン』『あなたを殺す旅』『被写界深度』『パーフェクトプロポーズ』『オールドファッションカップケーキ』『秘密の間柄』『コスメティック・プレイラバー Season２』『ポルノグラファー』なども対象ラインナップに並ぶ。

FOD初回200円「春のGWキャンペーン」は、ポイントMAXコース、ライトコース、FOD F1プランは対象外で、2カ月目以降は登録コースの通常料金に自動移行する。