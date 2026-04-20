イマジカインフォスは5月13日、原作者・日向夏先生監修の『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書(レシピ)』(2,200円)を発売する。

  • 『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書(レシピ)』(2,200円)

    『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書(レシピ)』(2,200円)

本書は、壬氏(ジンシ)の「媚薬を作ってくれないか?」との依頼で猫猫(マオマオ)が作ったチョコレートや、小蘭(シャオラン)・子翠(シスイ)との友情の証・氷菓をはじめ、作中に登場する料理を再現できる初の公式レシピ本。

本書のために、日向夏先生が、新規のショートストーリーとして「鱠(なます)」「二層の酒」「串焼き」「甘藷(かんしょ)菓子」「角煮」のタイトルで5本書き下ろし。以前特典として限定配布された「可可阿(カカオ)菓子」と合わせて、計6本のショートストーリーが収録されており、ここでしか読めないエピソードを楽しむことができる。

また、今回解禁された表紙は、原作小説のイラストを担当する、しのとうこ先生による描き下ろし。宴を抜け出して、壬氏の依頼により氷菓を作る猫猫と、出来上がりを待つ壬氏の様子が描かれている。

  • 『薬屋のひとりごと』初のレシピ本『猫猫の調合書(レシピ)』より「大理石模様の可可阿菓子」

    『薬屋のひとりごと』初のレシピ本『猫猫の調合書(レシピ)』より「大理石模様の可可阿菓子」

さらに、今回の表紙解禁を記念して、新作レシピをwebで公開。壬氏付の侍女・水蓮に作り方を教えてもらい、猫猫が作った『大理石(マーブル)模様の可可阿(カカオ)菓子』の元になったショートストーリーも同時に、webで初公開されている。

そのほか、「友情の氷菓」や「猫猫の“媚薬”チョコレート」など、公開済みの公式レシピはこちら。

  • 『薬屋のひとりごと』初のレシピ本『猫猫の調合書(レシピ)』より「友情の氷菓」

    『薬屋のひとりごと』初のレシピ本『猫猫の調合書(レシピ)』より「友情の氷菓」

  • 『薬屋のひとりごと』初のレシピ本『猫猫の調合書(レシピ)』より(上段左から)月精の夜空ゼリー/恍惚の毒見スープ/街歩きの串焼き/猫猫の“媚薬”チョコレート/水蓮の西方風焼き菓子/体調確認の鶏粥

    『薬屋のひとりごと』初のレシピ本『猫猫の調合書(レシピ)』より(上段左から)月精の夜空ゼリー/恍惚の毒見スープ/街歩きの串焼き/猫猫の“媚薬”チョコレート/水蓮の西方風焼き菓子/体調確認の鶏粥

収録されているレシピはこちら。

  • 猫猫の“媚薬”チョコレート
  • 園遊会のみかん生姜飴
  • 青魚と野菜のなます
  • 恍惚の毒見スープ
  • 麦稈の二層モクテル
  • 上級妃の柑橘蜂蜜煮
  • 街歩きの串焼き
  • 見送りの青薔薇菓子
  • 月精の夜空ゼリー
  • 滝壺の蕗煮
  • 友情の氷菓
  • 爸爸(パパ)の葡萄果実水(ぶどうジュース)
  • 狐の里の油条(あげぱん)
  • 暗号の運命饼干(フォーチュンクッキー)
  • 燕燕の乾焼蝦仁(エビチリ)
  • 水蓮の西方風焼き菓子
  • 大理石(マーブル)模様の可可阿(カカオ)菓子
  • 壬氏の疲労回復スープ
  • やぶ医者の甘藷菓子
  • 訪問の夜の豚角煮
  • 水蓮の鮑粥
  • 体調確認の鶏粥
  • 猫猫のかさ増し粥

(C)日向夏/イマジカインフォス　イラスト:しのとうこ
料理・レシピ考案/真楠ヨウ　撮影/鈴木泰介　スタイリング/坂上嘉代