イマジカインフォスは5月13日、原作者・日向夏先生監修の『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書(レシピ)』(2,200円)を発売する。

本書は、壬氏(ジンシ)の「媚薬を作ってくれないか?」との依頼で猫猫(マオマオ)が作ったチョコレートや、小蘭(シャオラン)・子翠(シスイ)との友情の証・氷菓をはじめ、作中に登場する料理を再現できる初の公式レシピ本。

本書のために、日向夏先生が、新規のショートストーリーとして「鱠(なます)」「二層の酒」「串焼き」「甘藷(かんしょ)菓子」「角煮」のタイトルで5本書き下ろし。以前特典として限定配布された「可可阿(カカオ)菓子」と合わせて、計6本のショートストーリーが収録されており、ここでしか読めないエピソードを楽しむことができる。

また、今回解禁された表紙は、原作小説のイラストを担当する、しのとうこ先生による描き下ろし。宴を抜け出して、壬氏の依頼により氷菓を作る猫猫と、出来上がりを待つ壬氏の様子が描かれている。

さらに、今回の表紙解禁を記念して、新作レシピをwebで公開。壬氏付の侍女・水蓮に作り方を教えてもらい、猫猫が作った『大理石(マーブル)模様の可可阿(カカオ)菓子』の元になったショートストーリーも同時に、webで初公開されている。

そのほか、「友情の氷菓」や「猫猫の“媚薬”チョコレート」など、公開済みの公式レシピはこちら。

収録されているレシピはこちら。

猫猫の“媚薬”チョコレート

園遊会のみかん生姜飴

青魚と野菜のなます

恍惚の毒見スープ

麦稈の二層モクテル

上級妃の柑橘蜂蜜煮

街歩きの串焼き

見送りの青薔薇菓子

月精の夜空ゼリー

滝壺の蕗煮

友情の氷菓

爸爸(パパ)の葡萄果実水(ぶどうジュース)

狐の里の油条(あげぱん)

暗号の運命饼干(フォーチュンクッキー)

燕燕の乾焼蝦仁(エビチリ)

水蓮の西方風焼き菓子

大理石(マーブル)模様の可可阿(カカオ)菓子

壬氏の疲労回復スープ

やぶ医者の甘藷菓子

訪問の夜の豚角煮

水蓮の鮑粥

体調確認の鶏粥

猫猫のかさ増し粥

(C)日向夏/イマジカインフォス イラスト:しのとうこ

料理・レシピ考案/真楠ヨウ 撮影/鈴木泰介 スタイリング/坂上嘉代