『カウボーイビバップ』より「BE＠RBRICK カウボーイビバップ スパイク・スピーゲル 100％」(3,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「BE＠RBRICK カウボーイビバップ スパイク・スピーゲル 100％」(3,300円)

『カウボーイビバップ』より主人公「スパイク・スピーゲル」のBE＠RBRICK 100％が登場。

YOU'RE GONNA CARRY THAT WEIGHT.

世界中で愛されるクマ型ブロックタイプフィギュア「BE＠RBRICK(ベアブリック)」に、宇宙を飛び回る通称“カウボーイ”と呼ばれる賞金稼ぎ「スパイク・スピーゲル」がデザインされた可愛らしいアイテム。

憂いを帯びたクールな一面を覗かせるフェイスと、アイコニックな髪型、無駄のない洗練されたコスチュームを『BE＠RBRICK』に落とし込んだ至高の一品。

台紙には、本作品のアイキャッチなどを手掛けたグラフィックデザイナー：上杉季明氏(マッハ55号)によるデザインを使用。包装されたまま飾れる部屋のインテリアにも最適な仕様となっている。

『BE＠RBRICK』は、「デジタルなイメージのテディベアを作る」というコンセプトで2001年に誕生した約70mmのクマ型ブロックタイプフィギュア。9つに分かれる本体のパーツ以外には何も付け加えず「プリントだけでデザインする」というルールで作られている。 この「限りない表現の可能性」に共鳴し、可愛らしいフォルムに魅せられた多くのアーティストやブランド、企業、キャラクターなど多彩なコラボレーションを展開する『BE＠RBRICK』は、これまでに数千種類のアイテムをマーケットに発信し続け、「アートなトイ」として世界中に多くのファンを獲得している。







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