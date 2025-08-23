きょう23日(19:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園 2時間スペシャルで』は、『24時間テレビ』チャリティーランナーの横山裕が、親友・相葉雅紀の保護犬トリミングに登場する。

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬や猫を、8年前からボランティアでトリミングしてきた相葉。今回は、横山とともに洗う犬は、廃業したペットショップから保護されたミニチュア・シュナウザーの2匹だ。

これまできちんと世話をされていなかったのか、長い口ひげと眉毛が特徴の愛らしい犬種にもかかわらず、2匹ともすぐにミニチュア・シュナウザーと判別できないほど全身毛玉だらけの状態。子どもの頃に捨て犬を拾い、家族の反対を押し切って育てたことのある横山は、早くこの2匹を身軽に、きれいにしてあげたいと、全力で相葉のトリミングをサポートする。

トリミング中は、横山がボケると相葉がすかさずツッコミを入れるなど、終始和気あいあいとした雰囲気を作り、2匹の緊張を解きほぐしていく。

【編集部MEMO】

相葉雅紀は、今年の『24時間テレビ』で、ヒロミ、椎名桔平とともに保護犬をレスキュー。サンシャイン池崎も合流し、飼い主が飼いきれなくなった14匹のトリミングに挑む。

