BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演する日本テレビの深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』(29日25:35～)に、同グループの日高竜太と加納嘉将が出演することが発表された。2人は今作で演技に初挑戦。砂田が「2人がいたのでリラックスしてクランクインできた」と語るグループ共演が実現した。

同作は、結婚を翌日に控えた主人公・相内亮佑(砂田)が、最新のAIチャットボット「MIRA」と向き合う中で、自身の心の奥底にある“内なる声”を突きつけられていく新感覚の密室ヒューマンドラマ。順風満帆に見える人生の裏で、恋人・林めぐみ(藤江萌)への劣等感や迷いを抱える亮佑が、AIという“鏡”を通して究極の選択へと追い込まれていく。

日高と加納が登場するのは、物語の冒頭シーン。友人役の日高が、亮佑に「MIRA」というAIアプリを紹介し、物語が大きく動き始めるきっかけを作る。演技初挑戦ながらアドリブも…!?

映像作品初挑戦となった2人だが、現場では明るくスタッフを盛り上げ、やや緊張していた砂田も「2人がいたのでリラックスしてクランクインすることができました」と笑顔を見せていた。アドリブにも挑戦したといい、グループならではの空気感が作品の導入部に彩りを添えそうだ。

さらに、25日からはAMAZING COFFEEとのスペシャルコラボレーションを実施。ドラマから着想を得て、砂田がAIと一緒に考案したコラボドリンク「AIに話しすぎた男の一杯」が発売される。購入者にはドラマのキービジュアルのアザーカットを使ったステッカーを3種からランダムでプレゼント。ステッカー裏面のQRコードから特設サイトにアクセスでき、店内ポスターに仕掛けられたシークレットコードを入力すると、砂田、日高、加納によるスペシャル動画を見ることができる。

なお、主題歌はBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの「All you need is me」となっている。