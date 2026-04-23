BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演する日本テレビの深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』(29日25:35～)に、同グループの日高竜太と加納嘉将が出演することが発表された。2人は今作で演技に初挑戦。砂田が「2人がいたのでリラックスしてクランクインできた」と語るグループ共演が実現した。
同作は、結婚を翌日に控えた主人公・相内亮佑(砂田)が、最新のAIチャットボット「MIRA」と向き合う中で、自身の心の奥底にある“内なる声”を突きつけられていく新感覚の密室ヒューマンドラマ。順風満帆に見える人生の裏で、恋人・林めぐみ(藤江萌)への劣等感や迷いを抱える亮佑が、AIという“鏡”を通して究極の選択へと追い込まれていく。
日高と加納が登場するのは、物語の冒頭シーン。友人役の日高が、亮佑に「MIRA」というAIアプリを紹介し、物語が大きく動き始めるきっかけを作る。演技初挑戦ながらアドリブも…!?
映像作品初挑戦となった2人だが、現場では明るくスタッフを盛り上げ、やや緊張していた砂田も「2人がいたのでリラックスしてクランクインすることができました」と笑顔を見せていた。アドリブにも挑戦したといい、グループならではの空気感が作品の導入部に彩りを添えそうだ。
さらに、25日からはAMAZING COFFEEとのスペシャルコラボレーションを実施。ドラマから着想を得て、砂田がAIと一緒に考案したコラボドリンク「AIに話しすぎた男の一杯」が発売される。購入者にはドラマのキービジュアルのアザーカットを使ったステッカーを3種からランダムでプレゼント。ステッカー裏面のQRコードから特設サイトにアクセスでき、店内ポスターに仕掛けられたシークレットコードを入力すると、砂田、日高、加納によるスペシャル動画を見ることができる。
なお、主題歌はBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの「All you need is me」となっている。
【編集部MEMO】
日本テレビは、現実とフィクションを横断しながら物語の参加者となる体験型エンターテインメント・ARG(代替現実ゲーム)の新ブランド「Minibreak.」を始動。第1弾として、今回のドラマ『AIに話しすぎた男』と連動するARG『流出したドラマ台本』を展開する。