スターツ出版は、LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)第1位を獲得した話題のWebtoon作品『枯れた花に涙を』の紙コミック版1・2巻を、2026年4月24日(金)に発売する。本作は、2026年4月時点で累計1.5億viewを突破した大ヒット作で、豪華フルカラーにて韓国版コミックスの内容を完全収録している。

■『枯れた花に涙を』1巻・2巻

著者：Gae

＜1巻＞

価格：1,078円(本体：980円＋税)

＜2巻＞

価格：1,078円(本体：980円＋税)

【1巻 あらすじ】

夫に背負わされた借金を返すため、昼も夜も働き続ける樹里。変わってしまった夫。感情を押し殺し、ただ日々をやり過ごすだけの毎日。傷だらけの人生は、このまま虚しく枯れて散っていく──はずだった。そんな彼女の前に現れたのは、花屋で出会った怪しい年下の男・蓮。偶然とは思えないほど、彼は何度も樹里の前に現れる。危うく、そしてどこか従順な彼の存在は、閉ざされていた樹里の心を少しずつ揺さぶり始めていく。その出会いは、果たして偶然なのか、それとも──。

【2巻 あらすじ】

勤め先の花屋で毎日薔薇の花束を買っていく青年・蓮。どこか虚ろで影のある彼の姿に、樹里は自分自身を重ねてしまう。そしてその存在は、いつしか無視できないものになっていた。

偶然にしては出来すぎた出会い。見透かすような深い眼差し。彼の言葉や行動は、まるで樹里の過去や痛みをすべて知っているかのようで…。気づかぬうちに、彼と過ごす時間は樹里の人生を揺るがしていく。そんななか、夫との生活に拭いきれない違和感が影を落とし始める──。その出会いがもたらすのは、救いか、それとも──。