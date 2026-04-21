DMM.comの電子書籍サービス「DMMブックス」は、2026年4月16日（木）に、新機能「シリーズ購読」をリリース。本機能は、継続して作品を追っているユーザーが多いことを背景に、最新刊の購入を自動化することで、さらなる利便性の向上を目指すものとなっている。

また、「シリーズ購読」機能のリリースを記念した、お得なキャンペーンも開催中。

新機能「シリーズ購読」について

本機能は、ユーザーが継続して購読したい作品をシリーズ単位で自動購入できる機能。作品ページ内で新刊のシリーズ購読登録を行うことで、発売日に新刊が自動的に購入され、すぐに読むことができる。これにより、一冊ごとの都度購入予約が不要となり、発売日を調べる手間や買い忘れを防ぎ、発売日からいち早くお気に入りの作品を楽しむことができる。

シリーズ購読の対象作品は、マンガ・マンガ雑誌となっている。

新機能「シリーズ購読」の3つの特長

1, マンガ・マンガ雑誌の最新刊を自動で購入可能

単行本・連載誌を問わず、最新刊を発売日に自動で本棚へ届けられる。これにより、買い忘れを防止することができる。

2. 割引・ポイント還元も自動で適用

セール価格やポイント還元が自動で反映されるため、最新刊発売と同時にお得に購入できる。

3. クレジットカード登録でスムーズに継続利用

クレジットカードを一度登録すると、解約されるまで自動で購入が継続され、手間なく利用できる。

「シリーズ購読」の詳しい使い方は特設サイトにて。

※「シリーズ購読」を利用するためには、事前にクレジットカード登録が必要。

新刊を自動でお届け！新機能「シリーズ購読」スタートキャンペーン詳細

新機能「シリーズ購読」のリリースを記念して、キャンペーン期間中にシリーズ購読を登録すると、DMMポイントがプレゼントされるキャンペーンがスタート。この機会に「シリーズ購読」に登録して、お得にDMMブックスを楽しんでみたい。

■新刊を自動でお届け！「シリーズ購読」スタートキャンペーン

開催日時：2026年4月16日（木）0:00～5月31日（日）23:59

付与ポイント：100ポイント

上限：最大10,000名

ポイント付与タイミング：2026年6月中旬

ポイント有効期限：付与日から1カ月後の月末

ポイント付与条件などの詳細はキャンペーンページにて。