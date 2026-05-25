学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、2026年5月25日にコミック『ぼんたん激動編 姫武将まさむね参る!!』を発売した。

もし歴史上の偉人に、実は全く違う、隠された一面があったとしたら、その物語はどれほど魅力的になるか。特に、戦国の世を駆け抜けた猛将・伊達政宗に、女性であるという大胆な秘密があったとしたら、その後の歴史は、そして政宗の人生はどのように変わるだろうか──。そんな斬新な歴史IFを描き、大人気を博したコミック『姫武将政宗伝 ぼんたん!!』(幻冬舎コミックス刊／漫画：阿部川キネコ)の正統続編が、コミックスとして発売された。前作からのファンはもちろん、歴史好き、戦国武将ファンにも、新たな「独眼竜」の物語に注目したい。

もし伊達政宗が女性だったら？ 斬新な設定が描く、激動の戦国IFロマン

本作『ぼんたん激動編 姫武将まさむね参る!!』は、奥州の独眼竜として名を馳せた戦国武将・伊達政宗が実は女性であったという、歴史IF(もしも)の物語の正統続編。幼名は梵天丸、長じて奥州統一の道を突き進む政宗は、片倉小十郎をはじめとする頼もしい家臣団に囲まれながらも、女であるという秘密を抱え、戦国の激動を駆け抜ける。史実を大胆にアレンジした設定と、史実に忠実な描写が織りなす唯一無二の世界観が、読者を深く引き込む。

家臣団の前では凛々しい若武者としてふるまう政宗

天下人・豊臣秀吉との知略戦！ 姫武将・政宗の新たな戦いが今、幕を開ける

奥州平定を目前に控えた姫武将・伊達政宗の前に、今作で立ちはだかるのは、天下統一を目前にした天下の覇者・豊臣秀吉。切れ者として知られる秀吉を相手に、政宗はどう切り抜けるのか。また、妻である愛姫との関係性にも新たな展開が訪れ、人間ドラマとしても深く掘り下げられている。

■ノーラコミックス『ぼんたん激動編 姫武将まさむね参る!!』

原作：阿部川キネコ、画：はしもとまさえ

定価：990円(税込)

発売日：2026年5月25日

判型：B6判／168ページ

電子版：あり(同時配信)

発行所：Gakken