クリーク･アンド･リバー社が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は2026年4月20日(月)、新作コミック『引きこもり夫人に転生したので、冷徹侯爵と離縁します』の1～5話分の独占配信を「ブックライブ」でスタートした。

「ブックライブ」は2カ月先行配信。ほかの書店では2026年6月20日(土)より配信開始予定。

■『引きこもり夫人に転生したので、冷徹侯爵と離縁します』

作画：ミイコ ／ 原作：当麻月菜

構成：作歩咲知

配信元： インカローズコミックス（C&R社）

アラサーOLの藍音（あいね）は、残業後の帰宅中に夫の浮気現場を目撃してしまう。ATMと呼ばれ、つまらない女だと侮辱された藍音は離婚を決意するが、その瞬間トラックに轢かれて死んでしまった。目を覚ますと三途の川のような場所。そこには、ドレスに身を包み涙を流す美しい女性がいた。彼女は、なんと藍音が生前どハマりしていたネット小説のモブキャラ、アイネ・レブロン。彼女は侍女に毒を盛られて死んでしまったらしい。

アイネの夫は冷徹侯爵と呼ばれる小説の人気キャラ、ライオット。しかし実は、ライオットは初夜にアイネを放置し、愛人を屋敷に囲う最低な夫だったそうだ。

悲しむアイネを慰めるつもりが、悲劇のヒロインのような口ぶりの彼女にいつの間にかきつくあたってしまう藍音。口論の末に川に突き落された藍音は、小説の世界のアイネに転生してしまった……!?

アイネに毒を盛った真犯人は、ライオットの愛人イレリアーナだった。

この家にいては危険だと感じた藍音はライオットに離縁を迫るが、離縁はしないと聞く耳を持たず、さらにイレリアーナは愛人ではないとしらばっくれる始末。

自分勝手なライオットにブチ切れた藍音は、女主人の仕事を全うするから離縁しろと宣戦布告する。

今までと別人のようなアイネに、ライオットの態度が徐々に変わっていくが──。