「この人、なんだか怖い……」そんな小さな違和感から始まったママ友トラブル。児童館で出会った“普通のママ友”は、やがて境界線を越え、日常をじわじわと侵食していく――。逃げ場のない関係の中で起きた執着の実録、人気ブロガー・まるさんが描く『児童館で執着ママにロックオンされた話。』をご紹介します。

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第55話

もはやホラーです。つづく。