マイクロマガジン社は、2026年4月28日(火)に、コミックライドivy『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。1』(漫画：苺谷しげる／原作：むらさき葡萄)を発売する。

■『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。1』

漫画：苺谷しげる／原作：むらさき葡萄

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2026年4月28日

＜あらすじ＞

王女ミリアーナの侍女として王宮に勤めるフローラは、

王太子の側近ライナスに片想いをしていた。

そんなある日、王女がライナスに媚薬を盛る事件が起こる。

王太子に呼び出されたフローラは、

その罪を被るよう命じられてしまい──？

法人別特典

メロンブックス

描き下ろしアクリルスタンドフィギュア付きメロンブックス限定版

最新刊発売を記念し、『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。 1』を購入すると、下記特典がプレゼントされる。

・メロンブックス：4Pマンガリーフレット

・ゲーマーズ：ブロマイド

・うさぎや：イラストペーパー

・TSUTAYA：1Pマンガペーパー

・こみらの!：イラストカード

・アニメイト：B6ビジュアルボード

・NIC リテールズ：イラストカード

・明屋書店：メッセージペーパー

・駿河屋：ブロマイド

・LINEマンガ、ebook japan：マンガ

・コミックシーモア：マンガ

特典の詳細はライコミにて。