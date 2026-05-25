小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は、異世界ファンタジーコミックレーベル「グラストCOMICS」の新刊を、2026年5月22日(金)より全国書店にて発売開始した。

■『魔術師は死んでいた。 1巻』

作画／PONSUKE、原作／彩白莱灯 本体価格：710円＋税

【あらすじ】

「姿形は変わっても、お前の人生だ」──過去の英雄を蘇らせる研究で生まれた実験体のヒスイ。別の世界から魂だけ召喚された彼女は、今は亡き『最高位魔術師』の死体に押し込められた。しかし、その肉体には元の所有者の記憶が残されていて…？「この世界の連中は疑念を抱かなさすぎる」──目覚めた大魔術師・スグサの記憶は禁忌を犯した人間相手に常識を覆す大暴れ!? 利用された魂《ヒスイ》と肉体《スグサ》による自分自身を取り戻す戦いが幕を開ける──。

■『 『廃品回収』スキルで手に入れた訳ありチート魔剣が最強すぎる件 ～役立たずと捨てられた俺は、異世界のガラクタたちと成り上がる～ 2巻』

作画／杜若彩、原作／邑上主水 本体価格:710円＋税

【あらすじ】

世界を救う『勇者』として異世界に転生・召喚されたヒロタカ。“廃品”回収スキルで回収した魔剣オソロを巡り、元の持ち主である『怠惰の魔王・ギーゼラ』との真っ向勝負が開幕!? 人間とは一線を画す圧倒的な力で蹂躙され、皆殺しの未来がすぐそこに見えた時──「俺の仲間に手ぇだすってんなら容赦はしねぇ」「怠惰の魔王、お前をぶっ倒す!!」仲間の呼びかけと援護に応え、闘う覚悟を決めたヒロタカ。異世界に来て得た仲間と共に死線を乗り越え、世界を脅かす魔王に打ち勝つことはできるのか!? ヒロタカと魔王の衝突により世界は大きく動きだす。死闘の先に待ち受けるさらなる大波乱とは…!! 元廃品回収業者の自由で心躍る冒険譚、第2幕!! 巻末に書き下ろしおまけ漫画も収録!!

■『役目を果たした日陰の勇者は、 辺境で自由に生きていきます 3巻』

作画／船野真帆、原作／丘野優、キャラクター原案／布施龍太

本体価格：710円＋税

【あらすじ】

怪物ひしめく辺獄で自由に開拓を進める、魔王を倒した真の勇者クレイ。エルフ族と友好関係を結ぶため、元仲間の聖女フローラと共に集落へ向かうも、黒竜が襲来──!?「なぁフローラ、こいつって美味いかな？」日陰の勇者と聖女にとっては、辺獄の脅威すら“今日の獲物”!!“敵”のはずのクレイの規格外の強さに、エルフのシャーロットの思わぬ一面が露わに…!?さらにクレイは、辺獄で見出した才能あふれる弟子たちを連れて王都へ。そこで、第二王子・ユークを貶めようとする国家規模の陰謀を知ってしまう。親友を守るため、クレイは正体を隠し仮面をかぶって、表舞台へ──!?真の勇者が挑む辺境開拓ファンタジー、王都編突入の第3巻！

■『小さな魔道具技師のらくらく生産革命 ～なんでも作れるチートジョブで第二の人生謳歌する～ 4巻』

作画／KISERU、原作／鈴木竜一、キャラクター原案／riritto

本体価格：740円＋税

【あらすじ】

万能職人ジョブで王都に生じる問題を超解決！国家転覆を謀るエリデーヌの罠に嵌まったバーニー達。超大型蛇モンスターを操る彼女の猛攻に絶体絶命…否、成長した家族や仲間との最強連携技で巨悪をも打ち破る!?そしてついに黒幕との最終決戦、王国の命運は小さな魔道具技師に委ねられる──「この魔道具でゾリアン大臣の陰謀を暴く！」常識破りの新たな魔道具と支え合う家族の絆で、王国と家族の未来を守り抜け！小さな魔道具技師の類いまれなる力で革命を起こすものづくり英雄譚、堂々完結!!おまけ漫画に原作者書き下ろし小説も収録。

■『追放貴族は、外れスキル【古代召喚】で英霊たちと辺境領地を再興する～英霊たちを召喚したら慕われたので、最強領地を作り上げます～ 7巻』

作画／三神みかみ、原作／たかた ちひろ

本体価格：710円＋税

【あらすじ】

ひどく怯えた様子で召喚された英霊 ヴァレリオ・テルミ。彼の発言を機に英霊が生きた古代テンマの姿が徐々に浮き彫りに！「わたくしには古代テンマ崩壊…その瞬間の記憶があるんです」──そんな時、シンディーがある事実を明かすも、突如ディルの体から"闇の力"と呼ばれる黒い魔力があふれ出し力が大暴走!? さらにそこへ、屍の魔物がテンマ村に押し寄せ絶体絶命に…。だが！危機に瀕した仲間達を守るため、闇の力を解放する!!新たな力を得て発展を続ける"現代テンマ"と"古代テンマ"その歴史も明らかになり──??追放貴族の領地改革無双譚、第7巻！