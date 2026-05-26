NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」のオリジナル作品『しもべの王子様』(著者：たつもとみお／シーモアコミックス)のTVドラマ化が決定した。

本ドラマは7月3日よりTOKYO MX他で放送開始。TVドラマ化を記念して、原作コミックを1～2巻無料＋3巻99%OFFで読めるキャンペーンや、豪華景品が当たるXプレゼント企画を開催する。

『しもべの王子様』原作コミック

原作コミックは「コミックシーモア」が開催する人気声優によるBLコミック朗読イベント「Ficus Party 4th」の朗読作品として2023年3月より配信開始。以来「コミックシーモア」をはじめ、各主要電子書店でも多くのBL読者に支持される大人気作品となり、累計200万DLを突破。最新10巻はコミックシーモアで独占先行配信中｡(2026年5月25日時点)

キャストコメント

小川史記(BUDDiiS)／五藤直也役

五藤直也を演じました、小川史記です。

ハラハラ、ドキドキ、ワクワク、キュンキュン。全て詰まっております!

愛の形がいろいろある中で、直也と高明の2人が生み出していく愛に心が何度もあたたかくなりました。

少し大人な、でもかわいさもある2人を、どうか最後までみなさまよろしくお願いします!

瀬戸利樹／佐藤高明役

佐藤高明役で出演させていただくことになりました。

小川くんと少し甘くて大人な世界観を、素晴らしいスタッフの皆様とキャストの皆様で作りました。

【立場】というものがこの作品でキーになってくると思います。

是非、楽しみにしていてください。

たつもとみお先生コメント

頂いた撮影中のお2人のショットを見ながらお祝いイラストを描かせて頂きました!

スウェットな直也もメガネ＆スーツな高明もかっこいいです!

色々な方々のお力で作られているドラマ版『しもべの王子様』今から楽しみです。

漫画もドラマもぜひチェックしてみて下さい。

『しもべの王子様』TVドラマ化記念!お得に読めるキャンペーン

TVドラマ化決定を記念し、『しもべの王子様』がお得に楽しめるキャンペーンを実施。本作品と併せてシーモアコミックスのBLレーベル「Ficus」の人気作品を楽しめる。

キャンペーン期間は5月25日5：00～9月30日23：59。キャンペーン内容は、『しもべの王子様』1～2巻無料＋3巻99%OFF＋4巻50%OFF。

モアコミ感謝デイズ★『しもべの王子様』TVドラマ化おめでとうキャンペーン

シーモアコミックス公式Xにて「モアコミ感謝デイズ★『しもべの王子様』TVドラマ化おめでとうキャンペーン」を開催、抽選で合計101名様に豪華景品をプレゼントする。

キャンペーン期間は5月25日12：00～6月1日11：59。キャンペーン参加方法は、シーモアコミックス【公式】Xアカウント(@solmare_editor)をフォローし、対象のキャンペーンポストをリポストすること。

プレゼント内容は、A賞が「Bioprogramming(バイオプログラミング) レプロナイザー 4D Plus 」抽選で1名、B賞は「選べるカフェギフトチケット500ポイント」抽選で100名。