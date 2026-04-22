マイクロマガジンが発行する月刊Webコミック誌『コミックライドivy(アイビー)』で連載中のライドコミックス『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』が、2026年4月28日に発売される。

■『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』

漫画：福部たけい／原作：デンセン／キャラクター原案：ごろー＊

定価：792円（本体720円＋税10%）

発売日：2026年4月28日

＜あらすじ＞

グリエダとの婚約騒動も少し落ち着き始めた今日この頃。

つかの間の休息を得たセルフィルたちは観劇デートに行くことに！

初めてのデートにワクワクするセルフィルだったが

劇場でもトラブル勃発──!?

「私は王の騎士団を粉砕し、王を脅した女だよ」

さまざまな思惑が錯綜するなか、結びつきを深める2人に敵はなし──!!

あざかわ末っ子ショタ×最強無敵な女辺境伯様のマイペース異世界ライフ第2巻！

法人別店舗特典

最新刊発売を記念し、『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』を購入すると、下記特典がプレゼントされる。

・ゲーマーズ：ブロマイド

・こみらの!：イラストカード

・ブックエース：メッセージペーパー

・NIC リテールズ：イラストカード

・明屋書店：メッセージペーパー

・LINEマンガ、ebook japan：マンガ

さらに、電子書店で『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』を購入すると、本編最後にマンガ(電子書籍共通特典)が付属する。各詳細はライコミにて。