マイクロマガジンが発行する月刊Webコミック誌『コミックライドivy(アイビー)』で連載中のライドコミックス『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』が、2026年4月28日に発売される。
■『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』
漫画：福部たけい／原作：デンセン／キャラクター原案：ごろー＊
定価：792円（本体720円＋税10%）
発売日：2026年4月28日
＜あらすじ＞
グリエダとの婚約騒動も少し落ち着き始めた今日この頃。
つかの間の休息を得たセルフィルたちは観劇デートに行くことに！
初めてのデートにワクワクするセルフィルだったが
劇場でもトラブル勃発──!?
「私は王の騎士団を粉砕し、王を脅した女だよ」
さまざまな思惑が錯綜するなか、結びつきを深める2人に敵はなし──!!
あざかわ末っ子ショタ×最強無敵な女辺境伯様のマイペース異世界ライフ第2巻！
法人別店舗特典
最新刊発売を記念し、『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』を購入すると、下記特典がプレゼントされる。
・ゲーマーズ：ブロマイド
・こみらの!：イラストカード
・ブックエース：メッセージペーパー
・NIC リテールズ：イラストカード
・明屋書店：メッセージペーパー
・LINEマンガ、ebook japan：マンガ
さらに、電子書店で『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』を購入すると、本編最後にマンガ(電子書籍共通特典)が付属する。各詳細はライコミにて。