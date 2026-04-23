タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とライフスタイルブランド「CONVERSE」が初コラボレーションした「DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1」を6月20日に発売する。タカラトミーモールにて4月23日から予約受付を開始している。

「DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1」は、CONVERSEを代表するシューズ「ALL STAR」をトミカとして商品化したもの。トミカとCONVERSEのコラボレーションは今回が初めてとなる。

ブランド誕生から56年を迎えたトミカと、1917年にバスケットボール用シューズとして誕生して以来100年以上の歴史を持つ「ALL STAR」による企画で、シューズ型トミカの制作も初の試み。商品は「ドリームトミカ」シリーズの新ラインアップとして展開され、今後は第2弾の発売も予定しているという。

商品には、1台でHIカットとOXカットの2タイプが楽しめる仕様を採用。インソールやアウトソールの再現に加え、タイヤや運転席、フロントガラスも備えたミニカー仕様となっている。カラーはレッド、ブラック、イエロー、グリーン、ブルー、ベージュの全6種で、ミステリーボックス仕様のため種類は選べない。

希望小売価格は1,100円。全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、CONVERSE直営店5店舗、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで取り扱う。

タカラトミー 事業統括本部 ブランドビジネス本部 グローバルトミカ事業室 室長 流石正氏コメント

世界中の人々に愛される「CONVERSE」とのコラボレーションが実現し、大変光栄に思っております。シューズ型トミカは、これまでにない新たな挑戦でしたが、双方のエッセンスが融合したことで、 “アソビ心”溢れるデザインに仕上がりました。完成したトミカの愛らしさに大きな感動を覚えています。 ぜひ、お気に入りのシューズを履いて、トミカと一緒にお出かけを楽しんでいただければ幸いです。

コンバースジャパン 企画部 部長 加古山 純一氏コメント

今回の取り組みでは、トミカとALL STAR、それぞれの持つアイデンティティを融合させることで、これまでにない新しい価値を表現することができました。単なる意匠の再現に留まらず、コンバースらしい特徴を捉えたHIからOXへと変化するギミックや、細部の造形にまでこだわり、遊び心と完成度を両立したプロダクトに仕上がっていると感じています。本企画が、両ブランドの新たな可能性を広げる一歩となることを期待しております。

(c) ＴＯＭＹ (c) CONVERSE