ジルスチュアートの姉妹ブランド「JILLbyJILLSTUART」。可憐でフェミニンなアパレルやファッション雑貨を展開していますが、中でも大人気のフリルトートが、このほどミニキーホルダーになっちゃいました!

꙳⋆🎀新商品情報🎀꙳⋆

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＼NEWカプセルトイ/◝✩꙳⋆

『#JILLbyJILLSTUART』

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大人気♡フリルトートの立体的な

ミニキーホルダーが新登場 ✩꙳⋆

集めたくなる❤️全10種🫶 ꙳⋆

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📢4月下旬ごろより

ガチャ筐体にて順次販売開始予定♡꙳⋆

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ジルバイofficial X → http://x.com/jillbyofficial

(@toysspiritsより引用)

オシャレなフリルトートバッグが高さ約4.5cmのミニチュアサイズに。さすがジルバイ、小っちゃくなってもやっぱり可愛いですね。リング付きなので、お気に入りの傘やバッグに付ければ、毎日のお出かけもルンルンです!

ラインアップは、定番カラーの「ホワイト」「ブラック」「ベージュピンク」「ピンク」「デニム調ブルー」、キュートなハート柄「ハートピンク」「ハートホワイト」「ハートブルー」、エレガントな千鳥格子柄「ちどりブラック」「ちどりピンク」の全10種。どれが出ても当たりなのも嬉しいポイント。

SNSで紹介されると、「ヤバい…速攻やりに行きたいヤツじゃん」「このシリーズいつも可愛いよね」「ストぬいに持たせたい!」「ハートピンクほしいな…!!」「絶対ゲットしたいかわいい」と話題となっています。

1回500円。4月下旬からカプセルトイ自販機に登場します。ワンコインで手に入る大人かわいいジルバイのトートバッグ。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!