タカラトミーは7月18日、鉄道玩具「プラレール」の新商品として、「プラレール 銀河鉄道999 999号」を全国の玩具専門店、玩具売り場、タカラトミーモール等にて発売。タカラトミーモールでは、予約受付を実施している。

タカラトミー「プラレール 銀河鉄道999 999号」

「プラレール 銀河鉄道999 999号」は、アニメ『銀河鉄道999』の劇中で、主人公・星野鉄郎が“機械の身体”を求め旅するなかで乗車する銀河超特急「999号」をイメージした商品。

タカラトミー「プラレール 銀河鉄道999 999号」(左)プラキッズ、(右)炭水車後部のコクピット入口

商品設計は、東映アニメーションの公式の設定を基に行われ、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわった仕上がりに。炭水車の後部には「999」号のコクピットへの入り口も彫刻で再現している。

タカラトミー「プラレール 銀河鉄道999 999号」

また、「メーテル・鉄郎・車掌のプラキッズ(フィギュア)」のほか、本商品オリジナルの橋脚やエンドレール、標識が付属。車体デコレーションやプラキッズのデザインは、『銀河鉄道999』ファンに馴染みの深いテレビシリーズのデザインを採用しており、客席にメーテルや鉄郎を配置するなど、アニメのシーンを再現した躍動感のあるディスプレイを楽しむことも可能に。車掌も客車の後尾に乗せることができる。

さらに、走行中には先頭車両のヘッドライトが点灯し、銀河を駆ける「999号」のイメージを演出。また、付属のリアル直線レール・ストップレール(リアルレール仕様)は青色のプラレールのレールとも連結し、“飾る”“走らせる”の両方を楽しめる仕様となっている。

タカラトミー「プラレール 銀河鉄道999 999号」

価格は7,700円。7月18日より、全国のの玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売。「タカラトミーモール」では、予約受付が実施されている。

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