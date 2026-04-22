ファミリーマートは4月20日、「理想の新生活と現実に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年4月9日～4月10日、20代～60代の男女600名を対象にインターネットで行われた。あわせて、おうち料理研究家・みきママが推奨する「朝食術」に加え、忙しい朝の食生活をサポートする「ファミマル」の1週間献立を紹介している。

新生活「食生活」への意識高まるも実践は2割弱

「去年4月の新年度(新生活)のスタートで、あなたが意気込んでいた(理想としていた)習慣は何ですか」と質問したところ、「朝食をしっかり食べる」「自炊を行い、食生活を整える」が上位となった。

新生活のスタート時には、生活習慣を整えたいという意識が高まる一方で、「理想としていた習慣は問題なくできていましたか」という質問では、完璧にできていると考えている人は19.2%にとどまり、多くの人が何かしらの改善余地を感じながら生活していることが明らかになった。

理想としていた習慣は問題なくできていましたか

約2人に1人が"新生活疲れ"を実感

去年4月からの新生活において、心身の疲れを感じたことがあるかを尋ねたところ、約50%が「感じた」と回答した。また、朝起きた瞬間に「前日の疲れが取れていない(リカバリーできていない)」と感じることはあるかを尋ねると23.3%が「ほぼ毎日感じる」と回答。さらに、朝食を食べている時と食べていない時を比較すると、「食べた時の方が日中に元気に活動できる」と回答した人は65%と過半数を上回る結果となった。

こうした結果から、朝食が日中のコンディションを整える要素として、多くの人に実感されていることがうかがえる。

理想の朝食時間は15分以上、現実は10分以下

「朝食の準備や食事についてストレスや負担を感じることはありますか」という質問では、約6割が負担を感じるようで、その理由として特に「調理器具や食器を洗うのが手間」「献立を考えるのが面倒」といった声が多く見られた。

一方で、「忙しい朝の朝食において、ここだけは妥協したくないと思うことは何ですか」という質問では、「手軽さ(準備・片付けの速さ)」「栄養バランス(たんぱく質・ビタミン等)」「美味しさ(クオリティ)」が上位とななった。つまり、朝食は手軽でありながらも、美味しさ、栄養バランスを満たしたものが求められていることがわかる。

「理想とする朝食にかける時間」と「実際に朝食にかける時間」に関する質問では、理想と現実にギャップがあることが明らかになった。「理想とする朝食にかける時間」では、約75%が「20分以上」または「15分程度」と回答。一方で、「実際に朝食にかける時間」では約60%が「10分程度」「5分程度」「5分未満」「食べない」と回答しており、現実では多くの人が10分程度以下の朝食時間となっていることがわかる。

みきママが提案する朝食の工夫

おうち料理研究家・みきママさんは、朝食の工夫について次のようにアドバイスしている。

「朝から自分を最強モードにしよう! 朝ごはんは1日のエネルギーチャージ＋毎日の体作りを同時に叶えます!みきママのおすすめは水曜日! 手巻 シーチキンマヨネーズと濃厚な味噌仕立て鶏団子汁で決まり! タイパもコスパも最高! エネルギー補給とメンテナンスが同時にできて、1日中フル回転で動けます。朝が苦手なら、まずは買ってカバンに放り込むだけでOK! ちょこちょこ食べをすれば脳がフリーズせずに元気に過ごせます。私もいつもバッグの中に朝ごはんを入れるからお腹が空くことがないんです! ガス欠になる前に、まずは毎朝コンビニで朝ごはんをゲットしましょう!」(みきママ)

忙しい朝をサポートする「ファミマル」1週間献立

同社のプライベートブランド・ファミマルでは、おむすび・サンドイッチ・カップスープなど、忙しい朝を支えるタイパ(タイムパフォーマンス)に優れた商品を幅広く展開している。同ブランドの商品を組み合わせた、忙しい朝をサポートする1週間献立を提案している。

月曜日は「銀鮭切身のバター醤油おむすび」(298円)と「どっさりキャベツのたっぷり野菜」(160円)の組み合わせが提案されている。銀鮭切身のバター醤油おむすびは、4月21日発売の新商品。一晩熟成させた銀鮭の切身とバター醤油たれを、鮭フレークや鮭だしなどと一緒に炊き込んだごはんで包んだ。

どっさりキャベツのたっぷり野菜は、キャベツ・長ねぎ・小松菜・人参を使用し、焼あご粉と煮干粉を加えた調味味噌が特徴の味噌汁。

火曜日は「3種のミックスサンド」(321円)と「濃厚贅沢じゃがいものポタージュ」(170円)。ミックスサンドは、ツナサラダサンド、ハムレタスチーズサンド、たまごサンドの3種類を楽しめる。

濃厚贅沢じゃがいものポタージュは、じゃがいもを贅沢に使用した濃厚でまろやかな味わいが特徴。角切りポテトとフライドポテトの具材入りで食べごたえもあり、食事の1品から小腹満たしにもおすすめだという。

水曜日は「手巻 シーチキンマヨネーズ」(198円)と「濃厚な味噌仕立て鶏団子汁」(258円)。手巻 シーチキンマヨネーズは、きはだまぐろとかつおを使用し、コクと深みのある味わいに仕上げている。

鶏団子汁は、大きめの鶏団子にキャベツやねぎを加えた具沢山の味噌汁。

木曜日は「たっぷりハムサンド」(328円)と「濃厚贅沢コーンポタージュ」(170円)。ハムサンドは、ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチ。すりおろし野菜ソースがハムの味わいを引き立てる。

コーンポタージュは、コーンの素材をたっぷり贅沢に使用した、濃厚でなめらかなポタージュ。つぶコーンとあらびきコーンの具材入り。

「ふわふわたまごのスープ」(165円)、「たんぱく質13.8g グリルチキン 梅 ゆかり」(268円)、「のむヨーグルトブルーベリー」(183円)

金曜日は「のむヨーグルトブルーベリー」(183円)、「たんぱく質13.8g グリルチキン 梅 ゆかり」(268円)、「ふわふわたまごのスープ」(165円)の3品が提案されている。のむヨーグルトは、ブルーベリー果肉の食感をしっかりと感じられるヨーグルトドリンク。生乳を使用し、コクのある味わいに仕立てた。

グリルチキンは、三島食品「ゆかり」とのコラボ商品で、赤しそが香るさっぱりとした味わいが特徴。

ふわふわたまごのスープは、ふんわり食感のたまごに、しいたけ、たけのこ、わかめ、ネギを加えた、風味と食感のバランスが良いスープ。

土曜日・日曜日は「ハムチーズクロワッサン」(145円)、「1/3日分の野菜が摂れるチン!する温野菜」(235円)、「4種の果実のフルーツミックス500ml」(120円)の組み合わせが提案されている。ハムチーズクロワッサンは、デニッシュ生地にハムとチーズクリームを包み、チーズをのせて焼き上げたクロワッサン。

チン!する温野菜は、1/3日分の野菜が摂れる5種類の温野菜(ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参)。レンジ調理で手軽に食べられる。

4種の果実のフルーツミックスは、りんご・バナナ・もも・パインアップルに国産ミルクをブレンドしたフルーツミックス。「もったいないバナナ」果汁を使用した、4種の果実の酸味が特徴。