松屋の「ごろごろ煮込みチキンカレー」（ごろチキ）が、期間限定で復活するらしい。そんなウワサをネットで見かけました。

ごろチキは、松屋のスパイシーなカレーに、鉄板で焼いたジューシーなチキンをゴロゴロと沢山入れた人気メニュー。非常にファンも多い一方で、不定期に復活するいわば「伝説のメニュー」的なポジションなんですよね。

それが今回、約1カ月の“期間限定”ながら2024年10月ぶりの復活ということで、「これは食べに行かねばならぬ!」と、近所の松屋に駆け付けた次第です。

さっそく近所の松屋へ

販売開始当日の昼、さっそく東京は吉祥寺にある松屋・吉祥寺サンロード店に行ってまいりました。

  • きたぞ～

    きたぞ～

店前のモニターでは、「祝・復活! 待たせたな」なんて表示もあって、嬉しくなりますね。お値段は890円で、大盛・特盛無料。ライス、味噌汁付きとなっております。

  • 店頭のモニター。「待たせたな、この『ごろごろ』!」の文字が躍る

    店頭のモニター。「待たせたな、この『ごろごろ』!」の文字が躍る

  • タッチパネル式の券売機。ライス大盛・特盛無料なのも嬉しいポイント

    タッチパネル式の券売機。ライス大盛・特盛無料なのも嬉しいポイント

  • 購入した食券。食べる前から期待が高まります。

    購入した食券。食べる前から期待が高まります。

しばらく席で待っていますと、来た来た来ました! 鼻を近づけるまでもなく非常にスパイシーな香りがただよってきます。

1年半ぶりのごろチキ

  • 到着した「ごろごろ煮込みチキンカレー」並盛。お味噌汁もセット

    到着した「ごろごろ煮込みチキンカレー」並盛。お味噌汁もセット

  • カレールーの中には、大きなチキンがゴロゴロと入っている

    カレールーの中には、大きなチキンがゴロゴロと入っている

  • ご飯の中央にはいつもの福神漬け

    ご飯の中央にはいつもの福神漬け

では、さっそく食べていきましょう。まずはやはり、「ごろチキといえば」な鶏もも肉からいただきます。なお、食べる前に数を数えてみたところ……8個も入ってました。最近鶏肉も高いですからね。原価的に心配になる量です。

  • まずは大きな鶏もも肉から。スプーンからこぼれそうなほどのサイズ感。

    まずは大きな鶏もも肉から。スプーンからこぼれそうなほどのサイズ感。

食べていくぅ

食べてみますと……あーこれこれ! この味です、ジューシーでしっとりした鶏もも肉の柔らかい食べ応えに、スパイシーなカレーのルーが非常にマッチしてますね。ルーはピリ辛としつつコクをしっかりと感じられる味わい。最高やな。

  • スパイシーなカレールーが絡んだご飯。相性も抜群

    スパイシーなカレールーが絡んだご飯。相性も抜群

  • チキンの旨味とスパイスの刺激で、次々とスプーンが進む

    チキンの旨味とスパイスの刺激で、次々とスプーンが進む

さらに忘れちゃあいけないのが、この玉ねぎ。くたっとしていて、ほのかに甘さを感じられるので、これがいいアクセントになるんです。

  • くたくたに煮込まれた玉ねぎ。ほのかな甘みが良いアクセントに

    くたくたに煮込まれた玉ねぎ。ほのかな甘みが良いアクセントに

しばらく食べていると、口の中がピリ辛の刺激でチクチクしてくるのですが、それを癒してくれるのがお味噌汁です。やっぱり松屋に来たらこれを飲まないといけません。

  • 半分ほど食べたところ。福神漬けやお味噌汁を挟みつつ味わう

    半分ほど食べたところ。福神漬けやお味噌汁を挟みつつ味わう

あっという間に……

サクサクと食べていたら、あっという間に食べ終わってしまいました。うう、あんなにお肉ゴロゴロしてたのに……。楽しい時間がたつのは早いものだなと改めて思わされますね。

  • 残りわずか。名残惜しいが手は止まらない

    残りわずか。名残惜しいが手は止まらない

  • あっという間に完食。ごちそうさまでした!

    あっという間に完食。ごちそうさまでした!

ということで、久しぶりに復活したごろチキを食べてみました。久しぶりすぎて、以前の味との詳細な比較はできないのですが、相変わらずのおいしさ。食べて損なし。松屋ファンのみならず、気になった人は食べてみると幸せになれると思います。

  • 食後の満足感がすごい。期間限定なので気になる方はお早めに

    食後の満足感がすごい。期間限定なので気になる方はお早めに

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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