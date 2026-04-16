松屋の「ごろごろ煮込みチキンカレー」（ごろチキ）が、期間限定で復活するらしい。そんなウワサをネットで見かけました。

ごろチキは、松屋のスパイシーなカレーに、鉄板で焼いたジューシーなチキンをゴロゴロと沢山入れた人気メニュー。非常にファンも多い一方で、不定期に復活するいわば「伝説のメニュー」的なポジションなんですよね。

それが今回、約1カ月の“期間限定”ながら2024年10月ぶりの復活ということで、「これは食べに行かねばならぬ!」と、近所の松屋に駆け付けた次第です。

さっそく近所の松屋へ

販売開始当日の昼、さっそく東京は吉祥寺にある松屋・吉祥寺サンロード店に行ってまいりました。

店前のモニターでは、「祝・復活! 待たせたな」なんて表示もあって、嬉しくなりますね。お値段は890円で、大盛・特盛無料。ライス、味噌汁付きとなっております。

しばらく席で待っていますと、来た来た来ました! 鼻を近づけるまでもなく非常にスパイシーな香りがただよってきます。

1年半ぶりのごろチキ

ご飯の中央にはいつもの福神漬け

では、さっそく食べていきましょう。まずはやはり、「ごろチキといえば」な鶏もも肉からいただきます。なお、食べる前に数を数えてみたところ……8個も入ってました。最近鶏肉も高いですからね。原価的に心配になる量です。

食べていくぅ

食べてみますと……あーこれこれ! この味です、ジューシーでしっとりした鶏もも肉の柔らかい食べ応えに、スパイシーなカレーのルーが非常にマッチしてますね。ルーはピリ辛としつつコクをしっかりと感じられる味わい。最高やな。

さらに忘れちゃあいけないのが、この玉ねぎ。くたっとしていて、ほのかに甘さを感じられるので、これがいいアクセントになるんです。

しばらく食べていると、口の中がピリ辛の刺激でチクチクしてくるのですが、それを癒してくれるのがお味噌汁です。やっぱり松屋に来たらこれを飲まないといけません。

あっという間に……

サクサクと食べていたら、あっという間に食べ終わってしまいました。うう、あんなにお肉ゴロゴロしてたのに……。楽しい時間がたつのは早いものだなと改めて思わされますね。

ということで、久しぶりに復活したごろチキを食べてみました。久しぶりすぎて、以前の味との詳細な比較はできないのですが、相変わらずのおいしさ。食べて損なし。松屋ファンのみならず、気になった人は食べてみると幸せになれると思います。